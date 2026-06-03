Dos reconocidas periodistas de LN+ protagonizan una nueva interna que sacude al mundo televisivo.

Un nuevo rumor de enfrentamiento sacude al mundo televisivo y crecen las versiones sobre una fuerte interna entre las periodistas de LN+, Débora Plager y Cristina Pérez.

Durante una transmisión de Puro Show, el periodista de espectáculos Pampito aseguró: “Está tan caliente y tan enojada con las autoridades del canal que a modo de protesta, sí, está llegando casi todos los días tarde a su programa. Un día llegó 5 minutos tarde, otro día llegó 4, otro día llegó 6, pero el día viernes rompió todos los récords y llegó 17 minutos tarde”.

La demora a modo de protesta provocó que el programa de Cristina compita directamente con el de Eduardo Feinmann. En este sentido, la periodista está muy enojada.

Pampito sostuvo: “Feinmann le está doblando el número a Cristina. Entonces, Cristina está muy enojada porque dice ‘me están mandando a destruir mi programa compitiendo con Feinmann’”. Asimismo sumó: “Le dicen al programa vecino, estirá, estirá, entonces las personas del programa vecino se quejan”.

En este marco, Débora Plager rompió el silencio luego de pasar algunos momentos incómodos en un diálogo con la periodista Noelia Santone para Infama: “No hay ningún problema con Cristina Pérez, no hay ninguna interna respecto al horario. Hoy, por primera vez, desde que empezamos este ciclo, este año, a trabajar en La Nación, con estos horarios y esta dinámica, es la primera vez que pedí salir 10 minutos antes, para poder estar hoy acompañar a Claudio”.

La pelea de Cristina Pérez y Débora Plager

Por otra parte, el periodista Santiago Sposato sostuvo durante una transmisión de América TV que la pelea se centra especialmente en las mediciones: “No se pueden ni ver. Cristina no se come esos quince minutos que el rating baja. El canal quiere que Cristina arranque a las 18, ella dice que ‘de ninguna manera, yo arreglé con la gerencia anterior arrancar a las 18.15’”. Además añadió: ‘Débora está esperando que la convenzan a Cristina y terminar a las seis de la tarde”.