A los 96 años murió Tony Bennet, una de las grandes voces estadounidenses

Tony Bennett, una de las grandes voces de la música estadounidense de todos los tiempos, que puso su impronta a clásicos como "Blue velvet" y "I left my heart in San Francisco", murió hoy a los 96 años en Estados Unidos, informó la prensa internacional.

La publicista Sylvia Weiner confirmó su muerte a la prensa internacional y confirmó que murió en su ciudad natal de Nueva York. No había una causa específica, pero le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016.

Bennet luchó en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial como soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos en el Frente Europeo y luego se dedicó a su carrera como cantante.

Tuvo su primera canción popular con "Because of You" ("A causa de ti") en 1951 seguido de varios éxitos como "Rags to Riches" dos años después.

Su pico artístico llegó a finales de la década del ´50 con álbumes como "The Beat of My Heart" y "Basie Swings, Bennett Sings". En 1962 grabó la canción que lo consagraría internacionalmente, "I Left My Heart in San Francisco".

Tras una prolongada pausa entre las décadas de 1970 y 1980 por problemas personales y el cambio de las modas musicales, Bennett regresó con álbumes que se convirtieron en discos de oro y expandieron su alcance a la generación MTV.

Desde entonces, y hasta el anuncio de su retirada en 2021, ganó 19 premios Grammy (incluido el premio Lifetime Achievement Award, presentado en 2001), dos premios Emmy y vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo.

En 2006, 2011 y 2012 grabó tres exitosos álbumes de duetos con figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía y Gloria Estefan, Vicente Fernández entre otros. En 2014 repitió colaboración con Lady Gaga en "Cheek to Cheek", un álbum de clásicos que vendió más de un millón de copias y recibió un Grammy al mejor álbum de pop tradicional.

Tal vez el elogio más significativo que recibió Bennett a lo largo de su carrera fue lo que dijo Frank Sinatra en una entrevista de la revista Life en 1965: "Para mí, Tony Bennett es el mejor cantante, me conmueve cuando lo miro, transmite lo que el compositor tiene en mente, y probablemente un poco más".

Con información de Télam