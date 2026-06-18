Nacho Ortelli le dio el peor de los pronósticos al Gobierno de Milei.

Manuel Adorni sigue representando un foco de conflicto para la administración de Javier Milei. Si bien avanzó con la presentación de su declaración jurada, las contradicciones detectadas en la documentación derivaron en una aparición televisiva donde aseguró que poseía 500.000 dólares sin declarar provenientes del mercado de criptomonedas. La explicación, que fue cuestionada por diversos sectores y debilitada por la aparición de registros audiovisuales que la ponían en duda, terminó generando más interrogantes que respuestas.

En consecuencia, el caso sigue vigente en la discusión pública a pesar de que la cobertura del Mundial domina las portadas. Un ejemplo de ello es el editorial que Ignacio Ortelli realizó en su programa de Radio Rivadavia, donde condenó al exvocero presidencial y advirtió cuál es la consecuencia que puede tener su estancia en el poder para el jefe de Estado.

Manuel Adorni está en una situación cada vez más comprometida.

¿Qué dijo Ignacio Ortelli sobre Manuel Adorni?

En primera medida, expuso que lo de Adorni "es una situación insostenible realmente", ya que conlleva "un montón de ribetes que hacen pensar de que el Gobierno está perdiendo el tiempo y que cada vez el tiempo se le agota para tomar decisiones que lo dejen a salvo de lo que es el efecto Adorni".

Respecto a ese último concepto, profundizó: "Un efecto Adorni que me parece va a generar una catástrofe electoral para el Gobierno, no tengo ninguna duda. Una catástorfe electoral va a desatarse si Manuel Adorni no da un paso al costado y si el Gobierno llega sosteniendo a un hombre tan sospechado por corrupción".

En ese sentido, ofreció una solución: "Por lo tanto, me parece que el Gobierno tiene la posibilidad en el Mundial de que el costo de sacarlo tampoco sea alto. Hay un costo emocional, político, para el Presidente de la Nación. Es una persona de mucha confianza y que él estima mucho. También tiene el costo de 'bueno, me torcieron el brazo', a Milei no le gusta torcer el brazo ante alguien que le exige algo".

Finalmente, señaló: "Creo que nadie se lo dijo del propio entorno más cercano de Milei, quizá podría decírselo algún amigo, que le digan 'mirá, hacelo porque te está haciendo daño, te está haciendo mal'".