Se desconocen las causas: conmoción por la muerte de una famosa cantante a los 28 años

Conmoción en el mundo de la música por el fallecimiento de una joven cantante.

El mundo de la música surcoreana quedó conmocionado por la muerte de la cantante Kim Yun Seol, que falleció el 7 de junio a los 28 años. La noticia se conoció públicamente a través de una publicación en redes sociales de un allegado, que escribió un sentido "Seol ha ido al cielo" y aclaró que no había podido informarlo antes porque el teléfono y las cuentas de contacto de la artista habían sido desactivadas.

La confirmación oficial llegó el 8 de junio de la mano del cantante Kim Jae Guk, vocalista del grupo TA-Copy: "Kim Yun Seol, quien participó conmigo en Sing Again 4 como la sexta cantante, ha fallecido. Que descanse en paz". El diario Sports Kyunghyang fue el primero en reportar el deceso. Hasta el momento, la causa de la muerte no se dio a conocer. Sus restos descansaron en el cementerio Yeongsawang de Seongnam, donde se realizó la ceremonia el 9 de junio.

El estremecedor último mensaje

Lo que más golpeó a sus seguidores fue su última publicación. El 23 de mayo, apenas semanas antes de morir, Kim Yun Seol había escrito en Instagram: "Ahora vuelvo a cantar con mi nombre real", y expresó su deseo de que sus canciones pudieran brindar alegría y felicidad a quienes las escucharan. Ese anuncio de regreso a la actividad artística vuelve todavía más inesperada la noticia de su fallecimiento.

Quién era Kim Yun Seol

Nacida en 1998, dio sus primeros pasos en la industria en 2013 con el sencillo "Man and Woman". Ese mismo año su carrera tomó impulso al ganar el programa de audiciones infantiles Voice Kids, de Mnet, que la proyectó como una joven promesa del canto en Corea del Sur.

Kim Yun Seol murió a los 28 años.

Con el tiempo afianzó su lugar en los formatos de competencia televisiva: en 2020 participó en Voice Korea y más tarde apareció en I Can See Your Voice. Su última gran exposición pública fue en octubre de 2025, cuando integró la cuarta temporada de Sing Again como participante número 6, superó la primera ronda y llamó la atención del público. También editó canciones propias, entre ellas "Finally Good-Bye", manteniéndose activa en la escena independiente pese a los períodos de menor visibilidad.