Cuánto cuesta comer en Pastasole, el restaurante de Rusherking

Pastasole nació a partir de una idea que Rusherking descubrió en Nueva York y decidió adaptar al mercado argentino.

En un contexto en el que cada vez más artistas expanden sus actividades más allá de la música, Rusherking apostó por el mundo gastronómico con Pastasole, un restaurante inspirado en una experiencia que vivió en Nueva York. El local se convirtió en una de las propuestas más comentadas por los fanáticos del cantante y los amantes de las pastas artesanales.

Cómo nació Pastasole, el emprendimiento gastronómico de Rusherking

Durante los últimos años, numerosos músicos y celebridades decidieron invertir en proyectos alejados de los escenarios. Entre ellos se encuentra Rusherking, quien en octubre del año pasado sorprendió al anunciar la apertura de Pastasole, un restaurante especializado en pastas con una propuesta diferente.

La idea surgió a partir de un viaje que el artista realizó a Nueva York. Allí conoció un local gastronómico que había ganado popularidad por ofrecer una experiencia visual llamativa: los cocineros preparaban la pasta frente a los clientes utilizando una enorme horma de queso.

Aquella combinación entre gastronomía y espectáculo despertó el interés del cantante santiagueño, que decidió adaptar el concepto y trasladarlo a Argentina. Con el paso de los meses, el proyecto tomó forma y finalmente abrió sus puertas con una propuesta que rápidamente llamó la atención del público.

Qué ofrece Pastasole y cuál es su propuesta gastronómica

Uno de los principales diferenciales de Pastasole es la posibilidad de personalizar cada plato. El restaurante permite que cada cliente arme su comida según sus gustos, seleccionando una base de pasta y sumando distintas salsas y complementos.

Esta modalidad busca ofrecer una experiencia más flexible y adaptada a diferentes preferencias. Además, el proceso de preparación a la vista se convirtió en uno de los mayores atractivos del local, replicando el estilo que inspiró a Rusherking durante su visita a Estados Unidos.

La combinación entre una propuesta visual llamativa y precios accesibles ayudó a posicionar rápidamente al restaurante dentro de la oferta gastronómica porteña.

Cuánto cuesta comer en Pastasole

Los precios de Pastasole varían de acuerdo con la elección de cada comensal. Entre las entradas disponibles se destacan los arancini, que tienen un valor de $3.900 por unidad o $9.900 la porción de tres unidades.

Otra de las opciones para comenzar la experiencia gastronómica son las albóndigas, cuya porción de seis unidades cuesta $8.900. También se ofrece focaccia por $1.900.

El restaurante se destaca por su propuesta de pastas personalizables y por la preparación de los platos frente a los clientes.

La base del menú es el Fettuccine Alfredo, que tiene un precio de $14.900. A partir de allí, cada cliente puede agregar la salsa que prefiera:

Bolognese: $4.500

Pesto: $3.900

Pesto Rosso: $3.900

Puttanesca: $3.900

Pomodoro e Basilico: $3.900

Ragú Toscano: $4.500

En cuanto a los postres, los valores alcanzan hasta los $10.000 dependiendo de la opción elegida.

Cuánto puede gastarse una persona en una comida completa

El costo final depende de la combinación seleccionada. Una comida completa que incluya una entrada, un plato principal con salsa, una bebida y un postre puede superar los $30.000 por persona.

Las bebidas tienen precios que oscilan entre los $2.900 y los $5.500, mientras que los postres se ubican dentro de una franja similar a la de otros restaurantes de categoría media.

Gracias a esta estructura de precios, Pastasole busca ofrecer una propuesta accesible dentro del segmento de restaurantes especializados en pastas, combinando personalización, una experiencia visual distintiva y el respaldo de la imagen pública de Rusherking, uno de los artistas argentinos con mayor presencia entre el público joven.