Cuál es el espacio favorito de Luisana Lopilato en su mansión con Michael Bublé

La mansión de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá combina elegancia, confort y espacios diseñados para la vida familiar

La vida de Luisana Lopilato y Michael Bublé transcurre en una espectacular mansión ubicada en Burnaby, Canadá. La propiedad, valuada en millones de dólares, combina lujo, comodidad y espacios diseñados para la vida familiar. Sin embargo, dentro de esa imponente residencia existe un ambiente que la actriz argentina considera único y especial.

La mansión de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá

Desde hace años, Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron su hogar en Burnaby, una ciudad cercana a Vancouver. Allí viven junto a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo, en una residencia de aproximadamente 9.300 metros cuadrados que fue diseñada para combinar elegancia, funcionalidad y bienestar familiar.

La propiedad está valuada en alrededor de 12 millones de dólares y cuenta con amplios ambientes, grandes ventanales y espacios pensados para aprovechar al máximo la luz natural. La pareja apostó por una decoración que mezcla sofisticación contemporánea con una atmósfera cálida, creando un entorno cómodo para la crianza de sus hijos.

Además de los espacios interiores, la actriz desarrolló una fuerte conexión con las áreas exteriores de la residencia. Entre sus actividades favoritas se encuentra el cuidado de una huerta propia, un proyecto al que dedica gran parte de su tiempo libre y que le permite mantenerse cerca de la naturaleza.

El baño que Luisana Lopilato diseñó desde cero

Aunque la mansión cuenta con numerosos sectores de lujo, el lugar más especial para Luisana Lopilato es uno que ella misma ayudó a crear. La actriz decidió involucrarse personalmente en el diseño de uno de los baños de la residencia, supervisando cada detalle de la obra.

Su participación incluyó la elección de los muebles, los sanitarios, la grifería y la distribución de cada elemento dentro del ambiente. Tras varios meses de planificación y trabajo, el proyecto tomó forma y se convirtió en uno de los espacios más destacados de la casa.

Las imágenes compartidas por la actriz en redes sociales permitieron descubrir un ambiente donde predominan los tonos claros. El blanco fue el color elegido para gran parte de la decoración, acompañado por detalles en color crema que aportan armonía y una sensación de amplitud.

La combinación de estos elementos genera una atmósfera relajante, pensada especialmente para el descanso y el bienestar personal.

Los detalles que convierten al baño en un espacio único

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la incorporación de una ducha escocesa ubicada en un rincón del ambiente. El sector está delimitado por una mampara con marcos negros, un detalle moderno que contrasta con la paleta clara predominante.

La comodidad también ocupó un lugar importante en el proyecto. Por ese motivo, se instalaron varios ganchos distribuidos estratégicamente a diferentes alturas, facilitando el uso cotidiano del espacio y reforzando la funcionalidad del diseño.

La bañera de inmersión y la ducha escocesa se destacan entre los elementos que convierten al ambiente en un verdadero espacio de relax

Otro de los grandes protagonistas es la bañera de inmersión. De generosas dimensiones, se convirtió en uno de los puntos centrales del ambiente y refleja la búsqueda de confort que guió todo el proceso de remodelación.

Precisamente allí fue fotografiada la actriz en una de las imágenes que compartió públicamente mientras realizaba un tratamiento dermatológico facial.

Por qué este es el lugar favorito de Luisana Lopilato

La propia actriz explicó por qué ese ambiente ocupa un lugar tan importante dentro de la casa. Al mostrar el resultado final de la remodelación, expresó: “Es mi lugar en el mundo. Acá me desconecto de todo y de todos. Me aíslo y dedico un tiempo especial para mí”.

La frase resume el significado que tiene este espacio dentro de una vivienda diseñada para una familia numerosa. Más allá del lujo y las dimensiones de la mansión que comparte con Michael Bublé, el baño representa para Luisana Lopilato un refugio personal donde encuentra tranquilidad, privacidad y momentos de relajación.

En una residencia concebida para combinar sofisticación y vida familiar, este ambiente terminó convirtiéndose en el rincón más especial de la actriz argentina.