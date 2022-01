Se verán el "duende" de García Lorca, una obra en dos partes y un cabaret tanguero

Vuelve Pablo Brunetti con "Muchacho de luna", dirigido por Oscar Barney Finn

Pablo Brunetti, actor argentino radicado en Chile, vuelve por dos noches a los jardines del Palacio Noel, Suipacha 1422, barrio de Retiro, los domingos 30 de enero y 6 de febrero 20.30, con “Muchacho de luna”, creación de Oscar Barney Finn sobre el universo de Federico García Lorca.

La pieza fue nominada a dos premios ACE –director y actor en unipersonal- y atraviesa el mundo lorquiano a través de textos escogidos de la obra dramática del granadino, sus cartas y su música.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con la participación de Ligüen Pires, Brunetti describe: “Es un reto. Por momentos verán al actor, por momentos a Federico, luego de leer e investigar mucho, tengo que sacar lo que tengo dentro y de alguna manera hacer presente la sensibilidad que tenía ese gran poeta. Estaré solo con mi alma, mi memoria y mi sensibilidad”.

La pieza tiene asistencia de dirección de Tomás Heck y Ulises Schat, iluminación de Del Bianco Estudio, vestuario de Nicanor Bravo y Paula Molina y producción ejecutiva de Sol Vanelli.

= = = = = =

Leticia Coronel, protagonista de una obra documental en dos partes

“Yo duermo con la ropa del día” es una obra de teatro documental en dos partes que combina la performance y la instalación, actuada por Leticia Coronel, cuyos “lados A y B” se verán los jueves y sábados a las 18 y a las 20 y los domingos a las 17 y a las 19 en la Fundación Cazadores, Villarroel 1438, barrio de Chacarita, desde el 3 de febrero.

Según la actriz, “más de una vez hablé del dolor, de mi cuerpo perdido en el deseo; quizás siempre me toque hablar de lo mismo. Es que me duelen algunos cuerpos y por eso no puedo actuarlos más, se los dejo a otros. ¿Quién puede actuar a su madre? Mejor dicho, ¿quién puede actuar la pena de su madre?”

Participan Agustina Acosta, Canela Escala Usategui, Federico Pezet, Matías Marshall, Nadia Gómez, Nadia Zavleon, Roma Castelli, Gianna Muzio y Urías Santillán.

La obra cuenta con vestuario y caracterización de Uriel Cistaro, también a cargo junto con Adrián Grimozzi de la escenografía, quien a su vez se ocupa de la iluminación y la puesta en escena. La asistencia de arte y vestuario corre por cuenta de Luisa Vega, la colaboración dramatúrgica y artística es de José Guerrero y el diseño coreográfico y entrenamiento físico es de Agustina Barzola Würth

= = = = = =

Un "cabaret tanguero" para expresar las emociones de una relación amorosa

Luego de su paso por Nueva York y Madrid, Iñaki Agustín regresa a Buenos Aires para presentar su unipersonal “Por este amor”, los sábados de febrero a las 22.30 en el teatro Border, Godoy Cruz 1838, barrio de Palermo, con entradas por Alternativa Teatral.

Es un “cabaret tanguero” que utiliza ese género musical como vehículo para transitar las emociones de una relación, intercalando el drama arrabalero y el psicoanálisis, con la comedia de situación.

Con libro del propio actor y puesta en escena de Natalia del Castillo, la obra tiene música de Esteban Rozenszain, vestuario de Jorge López, stage manager de Lucía Colombo, producción ejecutiva de Javier Maceroni, dirección de arte de Tato Fernández y musical de Juan Sánchez.

Con información de Télam