La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sigue generando repercusiones antes de que llegue el gran día. La pareja, una de las más mediáticas de la Argentina, habría decidido adelantar la fecha de su casamiento y esa decisión desencadenó una polémica que involucra a otra celebridad.

Según informó Pepe Ochoa en el ciclo LAM de América TV, Tini y De Paul tenían previsto celebrar su boda el 26 de diciembre, pero finalmente resolvieron adelantarla al 19 del mismo mes. Un cambio que, a priori, podría parecer menor, pero que tuvo consecuencias inesperadas para otra novia famosa.

El problema es que esa fecha ya estaba reservada por otra celebrity argentina que tenía todo organizado con su wedding planner. Y cuando la organizadora recibió el llamado del equipo de Tini, tomó una decisión que generó indignación: abandonó a su clienta original.

La wedding planner que eligió a "la más famosa"

De acuerdo a lo revelado en LAM, la organizadora del evento llamó a la primera novia y le comunicó sin rodeos que no iba a poder asistir a su casamiento porque tenía "otro compromiso más importante". Para compensarla, le recomendó cuatro especialistas del rubro que, supuestamente, podían reemplazarla.

Pero el drama no terminó ahí. La novia afectada se enteró de que las cuatro wedding planners recomendadas también estarían trabajando en la boda de Tini y De Paul. Es decir, le cerraron todas las puertas en la cara al mismo tiempo.

"Se cholulearon con Tini"

Fue el propio Pepe Ochoa quien lo dijo sin filtros al aire: "La famosa que le choreó la wedding es Tini Stoessel. Se cholulearon con Tini, que quería el 26 y ahora quiere el 19".

La identidad de la otra novia famosa no fue revelada en el programa, lo que generó aún más especulaciones entre los seguidores del espectáculo argentino. Lo que sí quedó claro es que su casamiento quedó en un serio aprieto cuando todo parecía estar listo.

Una boda muy esperada

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul es uno de los eventos más anticipados del mundo del espectáculo y el deporte argentino. La cantante y el mediocampista de la Selección Argentina confirmaron su relación en 2022 y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más seguidas del país.

El casamiento, previsto para después de Navidad, coincide con el período en que el fútbol europeo tiene receso y De Paul puede estar disponible. La elección del 19 de diciembre como nueva fecha aún no fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos, pero la información que circuló en los medios encendió la polémica antes de tiempo.

Por ahora, la identidad de la novia afectada sigue siendo un misterio, y el mundo del espectáculo espera más revelaciones.