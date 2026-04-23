Así es por dentro la casa de Mica Tinelli, una de las hijas de Marcelo Tinelli: las fotos

Cómo es la casa de Mica Tinelli por dentro y cuál es su estilo decorativo

La casa de Mica Tinelli, una de las hijas de Marcelo Tinelli, se convirtió en tema de conversación en redes sociales por su diseño y estilo. La empresaria mostró distintos rincones de su hogar, donde se combinan estética contemporánea, funcionalidad y una impronta personal que refleja su identidad creativa.

Cómo es la casa de Mica Tinelli por dentro

Lejos de tratarse de una vivienda tradicional, la propiedad de Mica Tinelli fue pensada como un espacio integral que combina comodidad y diseño. La distribución prioriza la amplitud y la luz natural, dos elementos que marcan el carácter general del hogar.

El diseño contemporáneo se hace evidente desde el primer vistazo: paredes blancas, pisos de madera y una estructura que conecta los ambientes a través de un pasillo central largo y funcional. Esta disposición permite una circulación fluida y genera una sensación de continuidad visual.

Además, cada espacio fue concebido con un criterio estético claro, donde los objetos decorativos no solo cumplen una función, sino que aportan personalidad.

El living de Mica Tinelli: diseño, luz y equilibrio visual

Uno de los sectores más destacados de la casa es el living, un ambiente que resume el estilo general de la vivienda. Allí predominan los sillones en tonos blanco y azul marino, una combinación que aporta contraste sin perder armonía.

Un gran ventanal se convierte en protagonista al permitir el ingreso de abundante luz natural, lo que refuerza la sensación de amplitud. Este recurso, además de funcional, potencia la estética del espacio y lo vuelve más cálido.

En distintos puntos del living y de la casa aparece un detalle que se repite como sello personal: los espejos circulares. Este elemento decorativo, elegido por Mica Tinelli, suma modernidad y elegancia, además de ampliar visualmente los ambientes.

El living de Mica Tinelli: luz natural, amplitud y diseño equilibrado

El vestidor de Mica Tinelli: un espacio clave de la casa

Si hay un ambiente que captó especialmente la atención, ese es el vestidor. Se trata de una habitación completa dedicada exclusivamente a la ropa, el calzado y los accesorios, en línea con su perfil como referente de moda.

El espacio funciona como un verdadero walk-in closet, con estanterías organizadas que exhiben prendas, carteras y una amplia colección de zapatos. Cada elemento está dispuesto de manera estratégica, lo que facilita su uso y refuerza la estética ordenada del lugar.

Además, el vestidor cuenta con espejos ubicados en puntos clave y un sistema de iluminación pensado para probar distintos looks. Este detalle no solo responde a una necesidad práctica, sino también a una lógica vinculada a su trabajo como diseñadora.

Dormitorio, baño y detalles que definen el estilo

Más allá de los espacios principales, la casa mantiene una coherencia estética en todos sus ambientes. En el dormitorio se destacan elementos como tapices florales y sectores dedicados al cuidado personal, que aportan calidez y estilo.

El baño en suite sigue la misma línea, con colores intensos y detalles modernos que refuerzan la identidad visual de la vivienda. En cada rincón se percibe una búsqueda por equilibrar funcionalidad y diseño.

La propiedad no solo cumple el rol de vivienda, sino que también funciona como una extensión del universo creativo de Mica Tinelli. Cada decisión, desde los muebles hasta los objetos decorativos, refleja una mirada estética definida.

De esta manera, el hogar de la empresaria se posiciona como un espacio donde conviven el confort y la expresión personal, en sintonía con su trayectoria en el mundo de la moda y el diseño.