Sacha Got, de La Femme: "El arte pone a la vida en una dimensión más épica"

El músico francés Sacha Got, co-fundador y principal compositor de La Femme, señaló que "el arte pone a la vida en una dimensión más épica" y que prefiere explorar siempre nuevos caminos antes que "hacer synth-pop" durante toda su vida, al conversar con Télam en la previa de una segunda vuelta Buenos Aires que sellará el sábado desde el escenario del Complejo Art Media.

La agrupación-que también lidera la vocalista Marlon Magnée- llega para presentar su último disco titulado "Teatro Lúcido', lanzado a finales de 2022 y el primero que graban en español, y repasar canciones de otras producciones como "Psycho Tropical Berlin", "Mysteré" y "Paradigmes".

Será, además, el primer recital de La Femme en Argentina luego de aquel paso por el festival Music Wins en 2016 y en el marco de una extensa gira que comenzó el año pasado en Europa y que continuó por Estados Unidos, México, Colombia y Perú.

"Me gusta mucho Buenos Aires, aunque es difícil decir que estuvimos ahí porque fueron apenas dos días. Del avión al hotel, del hotel al festival y luego de regreso al hotel. Me gustaría ir y quedarme como uno o dos meses. Todos mis recuerdos están un poco mezclados, porque cuando estás en giras siempre estás cansado y borracho, yendo de una ciudad a otra", resumió el guitarrista, en una charla con esta agencia.

"Teatro Lúcido", compuesto como una especie de hoja de ruta sonora de un viaje de tres meses que Sacha Got realizó por España, donde incorporó elementos como el pasodoble, ritmos andaluces, castañuelas y trompetas, es parte de una serie temática que llevará el nombre de "Collection Odyssée": "Después de este disco en español, vendrá uno inspirado en Hawai y luego un tercero sobre Italia", adelantó.

Télam: ¿Cuándo fue que aquel viaje que hiciste por España terminó de marcar la búsqueda de "Teatro Lúcido"?

Sacha Got: Después de las giras del 2016, me fui de viaje a España por tres meses, enamorado un poco de Andalucía y su cultura. Empecé a hablar y a escribir canciones en español y a juntarme con gente de ahí. Fue uno de mis momentos favoritos de la vida. Cuando volvimos de ahí, escribimos más canciones y, al final, teníamos como 12 o 13 canciones en español y nos resultó muy natural hacer un disco en ese idioma.

T: ¿El principal motivo del viaje era sumergirte en la música española?

SG: Creo que fue una mezcla de todo. Al principio me gustaba la idea de comprar una guitarra clásica española de verdad, una guitarra andaluza. Siempre me gustaron las buenas guitarras clásicas y el viaje empezó un poco por esto, pero también tenía amigos fanáticos de La Femme que me dejaron quedarme en sus casas y me invitaron a hacer música. La banda se llama Los Amores y está muy buena. También fui para allá porque estaba enamorado de una chica, así que fue una mezcla de cosas lo que me llevó a España. Tampoco tenía ganas de volver a Francia y quise quedarme porque estaba bastante bien. Mis amigos me enseñaron mucha música española, entonces fue muy natural que al tiempo empezara a escribir canciones así.

T: En el 2021 acompañaron la salida del álbum "Paradigmes" con una película ¿Aquella experiencia cambió la manera de abordar las canciones? ¿Y qué referencias del cine hay en este último disco?

SG: No sé, porque la película vino después del disco. Recién al final se nos ocurrió hacer videoclips que estuvieran conectados y luego de pensar algunas ideas surgió hacerla. Fue la música la que terminó influenciando a las imágenes. Estábamos en pandemia y teníamos mucho tiempo libre para hacer este tipo de cosas. A nosotros nos gusta mucho la imagen y ese tipo de cosas y fue una ocasión ideal para hacerlo. En "Teatro Lúcido" hay una primera canción ("Fugue Italienne") que tiene algo bien de Ennio Morricone. Me encantan las películas tipo "spaghetti western", pero la idea de este disco estuvo más inspirada en las marchas de procesión de Semana Santa en Andalucía. No sé si ahí hubo una película en particular que influyera, pero sí me imaginé el disco como si fuera un 'western' con este tipo de cosas.

T: ¿Qué fue lo que te impactó de aquellas ceremonias por la Semana Santa?

SG: Esa semana fui un poco sin saber nada, pero durante esos días quedé impactado. Me pareció impresionante, brutal, ver cómo viven la festividad en aquellas ciudades. Esas ropas, los sombreros. Fui ese día a una pequeña calle histórica, donde había como treinta trompetas y tambores, todo con un sonido muy fuerte. Sentí miedo, sabes. Yo no creo en Dios y demás, pero cuando vi estas cosas sentí como miedo a Dios, a Jesús. Me pareció todo muy brutal y muy misterioso. Después de esta experiencia, empecé a escuchar ese tipo de música, con estas trompetas, y naturalmente empecé a escribir canciones tomando estos elementos.

T: ¿Siendo alguien que no cree en Dios, encontrás en la música una conexión con un costado más espiritual?

SG: Claro que sí. Para mí pasa con todos los tipos de arte, pero con la música yo puedo reír, llorar y bailar. Hay veces que es mágico, porque es el único arte que en cualquier país del mundo uno puede escuchar lo mismo y conectar, porque es un idioma universal. Cada vez que viajo puedo estar con mi guitarra, cantar y que la gente esté ahí. Para mí es tan mágico como cuando hay un funeral o vamos a la iglesia y escuchamos música, se vuelve algo que pone la vida como más arriba. De lo contrario, la vida es dormir, comer, follar y dormir. Pero la música y el arte en general, ponen la vida en una dimensión más épica. Como si uno fuera parte de esa misma obra de arte.

T: ¿Por qué después de aquel disco tan exitoso como fue "Psycho Tropical Berlin" de 2013 decidieron correrse de aquella etiqueta y escena del synth-pop francés?

SG: Creo que es porque a nosotros nos gusta hacer todo tipo de cosas, porque sino nos aburrimos. Cuando empezamos a hacer synth-pop en francés se volvió como una explosión parecida al del brit-pop en Reino Unido y se puso de moda. Desde entonces elegimos hacer algo nuevo y original, ya que todo el mundo estaba haciendo ese tipo de música en Francia. Somos más de "ya fue, hagamos un disco en español con trompetas y ya". Nos gusta sorprender. Para mí hay dos caminos en la música, una como el que hizo Johnny Cash, siempre haciendo lo mismo dentro del country, que igual está bueno, y otro relacionado a gente que hace muchos estilos de música. Yo soy más como este tipo de artistas, como Stanley Kubrick que en cada película hacía algo nuevo. Me gusta más esta idea que hacer synth-pop toda mi vida.

Con información de Télam