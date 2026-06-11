Antonio Laje destrozó a Manuel Adorni en vivo.

Antonio Laje criticó como nunca a Manuel Adorni, este jueves durante su programa en A24, luego de que el jefe de Gabinete dijera que sus fondos sin declarar provenían de un pendrive donde poseía ahorros en criptomonedas, por una suma que llegaba a los 500.000 dólares. Al margen de lo estéril del argumento, el periodista lo cuestionó por no haber blanqueado ese patrimonio, incurriendo en un fraude fiscal.

"Yo no soy ningún chorro, trabajé siempre en la actividad privada. ¿De quién es el dinero de los impuestos que no pagaste? Cuando yo no declaro y no pago impuestos, me estoy quedando con dinero que no es mío, ¿o yo estoy equivocado?", deslizó primeramente el conductor, con sumo enojo.

Manuel Adorni está envuelto en un nuevo escándalo por su declaración jurada.

El crudo editorial de Antonio Laje contra Manuel Adorni

"Es muy complicado lo que nos pasa, y acá estamos hablando de un jefe de Gabinete. Cuando yo me quedo con dinero que es de impuestos, me estoy quedando con dinero que no es mío. A vos te puede no gustar, a nadie le gusta pagar impuestos, pero esta es la sociedad donde vivimos y estas son las reglas", sostuvo.

"Vos podés decir 'bueno pero el Estado no hace nada con el dinero, no me da ningún bien a cambio', es cierto, pero ese es otro tema. Para eso votás cada dos años y cada cuatro a un Presidente, para que venga otro y haga algo distinto. Pero mientras tanto vivís en una sociedad donde tenés que pagar impuestos para que los sectores más rezagados tengan los servicios esenciales, para que se puedan hacer rutas, para que se pueda tener la infraestructura básica. ¿Cómo creen que se sostiene? ¿Cómo cree el jefe de Gabinete que se sostiene un estado?", prosiguió.

Finalmente, manifestó: "Vos decís 'yo no voy a pagar ñoquis', está bien, es otro tema. Pero mientras vos vivas acá, tenés que cumplir las reglas y las leyes. ¿De quién es el dinero que vos no pagás de impuestos? Es del Estado, es decir es mío también, es de todos nosotros. Cuando alguien se queda con algo que no es suyo, está robando. ¿No te gusta la palabra chorro? Ponele ladrón, pero no empecemos a dibujar las cosas".