Angelina Jolie encarnará a Maria Callas en la nueva biopic del chileno Pablo Larraín

La actriz estadounidense Angelina Jolie actuará en el próximo filme del realizador chileno Pablo Larraín, una biopic sobre la célebre cantante de ópera Maria Callas ambientada en sus días finales en Paris, en la década del setenta.

Titulada "Maria", el argumento de la película consiste en la "tumultuosa, hermosa y trágica historia de la mejor cantante de ópera del mundo, repasada y recreada durante sus últimos días en la París de los setenta", informaron los portales especializados de Hollywood.

El guion del largometraje fue escrito por Steven Knight, creador de la exitosa serie "Peaky Blinders" y autor de "Promesas del este" (2007), que ya había colaborado el año pasado con Larraín en "Spencer", y será producido por la compañía de Larraín y su hermano, Fabula Pictures.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tener la posibilidad de combinar mis dos más profundas pasiones personales, el cine y la ópera, fue un sueño largamente esperado, y hacerlo con Angelina, una artista curiosa y supremamente valiente, es una oportunidad fascinante; un verdadero regalo", dijo Larraín.

En tanto, Jolie sostuvo: "Me tomo con mucha seriedad la responsabilidad de encarnar la vida de Maria y su legado; daré todo lo que tenga para afrontar el desafío. Larraín es un director que he admirado desde hace mucho tiempo, y que me den la posibilidad de contar la historia de Maria con él, y con guion de Steven Knight, es un sueño".

El terreno de las biopics es uno ya exitosamente transitado por Larraín, quien además de "Spencer" (2021), en la que Kristen Stewart encarnaba a Lady Di, dirigió "Neruda" (2016) con Luis Gnecco como el poeta chileno, y "Jackie" (2016), con Natalie Portman en el rol de Jackie Kennedy Onnasis.

Con información de Télam