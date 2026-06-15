En América TV revelaron qué hará Patricia Bullrich con Adorni: "Venenosa"

En América TV revelaron qué hará Patricia Bullrich con Adorni.

La situación de Manuel Adorni sigue generando ruido dentro y fuera del oficialismo. En medio de las repercusiones políticas por el caso que involucra al jefe de Gabinete, el periodista Rolando Graña reveló en América TV cuál sería la postura que adoptará Patricia Bullrich ante un eventual avance de la oposición en el Congreso.

Según explicó el conductor, la polémica ya no afecta solamente la imagen pública de Adorni, sino que amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto para el Gobierno en el ámbito legislativo.

Durante su análisis, Graña sostuvo que "la rebelión de los aliados amenaza con complicarle también la vida a Adorni en el Congreso" y advirtió que tarde o temprano el funcionario deberá enfrentar cuestionamientos parlamentarios. "Al fin y al cabo, si este hombre, que ya es un meme crónico en la Argentina, va a tener que ir en algún momento al Congreso...", señaló el periodista.

Qué hará Patricia Bullrich

La revelación más fuerte llegó cuando Graña describió la posición que estaría evaluando la senadora frente a la creciente presión sobre Adorni. "Patricia Bullrich está pensando en decir: 'Bueno, que siga y siga y si los legisladores de Unión por la Patria quieren avanzar en un pedido de censura a Adorni, que se arreglen'. A lo mejor, hay que ver quién lo vota", afirmó.

En América TV revelaron qué hará Patricia Bullrich con Adorni.

Para Graña, el principal problema para el Gobierno es que cada vez son menos los dirigentes que quieren exponerse públicamente para respaldar a Adorni. "Nadie quiere dar la cara para defender a Adorni porque se ha convertido en una especie de mancha venenosa", concluyó el periodista.