En A24 le soltaron la mano a Manuel Adorni tras las dudosas declaraciones que dio en La Nación+.

Según la nueva declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se demuestra un fuerte aumento de su patrimonio en el último año que pasó de $92,4 millones a $317,3 millones, con inversiones inmobiliarias, ahorros en dólares y también un incremento en sus deudas hipotecarias. En ese sentido, en A24 cuestionaron las afirmaciones del funcionario oficialista al aire.

Durante un programa en vivo de A24, una periodista puso en duda las declaraciones públicas de Manuel Adorni y expresó: “Los números con los cuales Manuel Adorni busca justificar ahora su fortuna, no lo eximen por ahora de la responsabilidad penal. Hay un dato que no es menor que en sus deudas o en las dos propiedades él declara ingresos propios y créditos.

Asimismo continuó: “La primera vez que él admite que tomó estos créditos, está blanqueando una declaración jurada que era mentirosa, la pregunta que nos hacemos es, sí nos mintió en las dos declaraciones juradas anteriores ¿Por qué vamos a creer que no nos está mintiendo en esta?”.

Continúa el escándalo que gira en torno a Manuel Adorni

Este miércoles durante una entrevista en vivo de La Nación+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni admitió haber tenido ahorros sin declarar durante varios años y afirmó que una gran parte significativa de su patrimonio es resultado de inversiones en Bitcoin. Según explicó, juntó cerca de $200.000 dólares a este tipo de operaciones y logró ganancias aproximadas a los $300.000 dólares, superando así el medio millón de dólares.

En paralelo, el jefe de Gabinete actualizó documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sumando bienes que no figuraban en sus declaraciones anteriores. En ese contexto, una de sus frases generó revuelo al afirmar que había ahorrado “en negro, como muchos argentinos’.

