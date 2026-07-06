YPF continúa fortaleciendo su red de infraestructura energética con la inauguración de una nueva Estación de Cercanía (ECER) ubicada sobre la Ruta Nacional 237, en el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi. La iniciativa busca recuperar un servicio esencial para una de las zonas turísticas más importantes de la Patagonia, que permanecía sin oferta de abastecimiento desde 2018.

La nueva estación se encuentra en un punto estratégico del corredor turístico que conecta destinos como Bariloche, Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes, además de facilitar el acceso hacia Chile a través de distintos pasos internacionales.

Un punto clave para el turismo y la conectividad

La ubicación elegida permite mejorar la experiencia de miles de viajeros que recorren la región durante todo el año, ofreciendo una alternativa de carga de combustible en un sector donde hasta ahora existía una importante vacancia de servicios.

Además de atender a los visitantes, la estación también fortalece la conectividad para residentes, transportistas y actividades económicas vinculadas al turismo y al desarrollo regional.

Un proyecto desarrollado junto a Parques Nacionales

La nueva ECER fue desarrollada en coordinación con la Administración de Parques Nacionales, en el marco de un trabajo conjunto para habilitar una operación en una zona de alto valor turístico y ambiental.

La instalación incorpora además monitoreo remoto mediante tecnología implementada por el Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF, junto con herramientas de inteligencia artificial para supervisar procesos operativos y reforzar los estándares de seguridad.

Más desarrollo para las economías regionales

Durante la construcción de la estación participaron proveedores locales, mientras que su operación también contribuye a generar empleo en la región.

Según informó la compañía, este nuevo formato forma parte de la estrategia para acercar soluciones innovadoras de abastecimiento energético a comunidades y corredores turísticos estratégicos de todo el país.

Con esta incorporación, YPF continúa ampliando su presencia territorial y consolidando una red que busca acompañar el crecimiento del turismo y mejorar la calidad de los servicios para quienes transitan por los principales destinos de Argentina.