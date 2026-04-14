La familia Neuss, cercana a Santiago Caputo, candidato a ganar la privatización de Transener

La familia Neuss, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, competirá en el proceso de licitación para quedarse con la participación estatal de Transener, una empresa clave del sector energético que el gobierno de Javier Milei decidió privatizar. Los Neuss, junto a otros socios nacionales, ya ganaron dos de las cuatro licitaciones para reprivatizar las represas del Comahue.

Este martes, se abrieron los sobres “A” con las ofertas técnicas del proceso de licitación que lleva adelante Energía Argentina S.A. (Enarsa) para la venta total del paquete accionario que tiene en Citelec, sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. Hay tres candidatos para quedarse con la participación estatal de Transener: el grupo Edison Energía y la empresa Genneia (presentaron una oferta conjunta), Central Puerto y Edenor.

Se trata del comienzo de la privatización de Enarsa, un proceso complejo, ya que la empresa estatal tiene diversos activos y participaciones en el sector energético, como centrales térmicas, transmisión de energía, generación, entre otros.

Los competidores

En la licitación para quedarse con el 50% de Citelec (el otro 50% pertenece a Pampa Energía, empresa liderada por Marcelo Mindlin), firma que posee el 51% de Transener, todos los competidores son de capitales nacionales. En la lista de oferentes se anotaron los dueños de Central Puerto, controlada por Eduardo Escassany, Guillermo Reca y la familia Miguens-Bemberg, y de Edenor, a cargo de José Luis Manzano, Daniel Vila y Edgardo Filiberti.

La novedad de la licitación para quedarse con Transener es la presentación conjunta de una oferta entre el Grupo Edison Energía y Genneia, la compañía de generación de energía del banquero Jorge Brito. Esta oferta tiene como uno de los protagonistas a los hermanos Patricio y Juan Neuss, que crearon en 2025 al Grupo Edison Energía junto a otro socios.

Los hermanos Neuss son amigos de la infancia de Santiago Caputo en el country Martindale. La familia Neuss ya compitió en la reprivatización de las represas del Comahue. En diciembre del año pasado el mismo Grupo Edison Energía se quedó con Alicurá y Cerros Colorados, dos de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue de Neuquén y Río Negro que el gobierno nacional reprivatizó.

El Grupo Edison Energía también está conformado por otros socios como Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del grupo de productos electrónicos Newsan. También son socios los dueños de la empresa Inverlat Investments (dueña de empresas como Havanna), como Guillermo Stanley, que fue directivo del Citibank en Argentina; Federico Salvai (yerno de Guillermo Stanley), que fue jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y también es el esposo de la ex funcionaria del PRO Carolina Stanley, y Carlos Giovanelli.

El año pasado, el holding Edison Energía, recién creado, adquirió empresas del sector energético como Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), Empresa Jujeña de Energía (EJESA) y Líneas de Transmisión del Litoral, y Cempsa, que es un complejo hidroeléctrico de Mendoza. La carta de presentación del nuevo holding fue en marzo de 2025, cuando anunció una inversión de US 300 millones en el sector energético.

La familia Neuss

Los Neuss son una familia conformada por varias generaciones de empresarios locales. El primero de ellos fue Herman, un inmigrante alemán que en 1891 fundó la soda que lleva su apellido como nombre. En los años 90, durante el menemismo, los Neuss expandieron y diversificaron fuerte su cartera de negocios hacia los sectores de real estate y financiero. Jorge Neuss, nieto del fundador del grupo, jugaba al golf con el entonces presidente Carlos Menem. A través de la firma del grupo Urban Yard ganaron la concesión del Yacht Club de Puerto Madero.

En esa década se desprendieron del negocio de las gaseosas, que fue el puntal de su fortuna. También en esos años se asociaron con una empresa francesa para conformar la firma Thales Spectrum, que se quedó con la concesión del espacio radioeléctrico. Luego desembarcaron en el sector energético, entre otros. En la ciudad de Buenos Aires ganaron concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Central Puerto y Edenor

Otro competidor por la participación accionaria del Estado en Transener es la compañía de generación Central Puerto, que es la mayor generadora de energía eléctrica del país. La generadora acaba de dar un paso relevante en el sector energético porque adquirió dos áreas petroleras en Neuquén con el objetivo de convertirse en un operador más en Vaca Muerta.

Transener administra infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV y una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre el norte y el sur del país, dimensión que refleja la relevancia técnica y territorial del sistema bajo concesión.