Los aranceles de Trump tendrán un impacto negativo en la balanza energética argentina

El gobierno de Javier Milei apostaba a que Vaca Muerta le permitiera festejar a fin de año un superávit de la balanza energética de US$ 8.000 millones. Incluso las proyecciones más optimistas indicaban una balanza positiva de US$ 10.000 millones en 2025. Sin embargo, la guerra de aranceles que inició Donald Trump le impedirá a la Argentina cumplir con este objetivo, pese a que Vaca Muerta continúa rompiendo récords de producción.

El Banco Central no contará con el monto de dólares esperado porque la guerra comercial a nivel mundial que comenzó en abril y la decisión en simultáneo de la OPEP (grupo de países exportadores de petróleo) de aumentar la producción (más oferta) en el mercado mundial provocaron una caída del precio internacional del barril de petróleo de casi 15% en un mes.

Con un precio bajo del petróleo (cayó de 75 a 60-65 dólares), ahora la balanza comercial energética de la Argentina tendrá un superávit de casi US$ 6.000 millones, similar al de 2024, según las proyecciones actualizadas por el sector energético. El Destape entrevistó al especialista y consultor del sector de energía Roberto Fagan, que analizó el desempeño actual de Vaca Muerta y los cambios en las proyecciones para 2025.

- ¿Cómo ves el desarrollo de Vaca Muerta con un precio internacional bajo del barril de petróleo?

- La Argentina es un tomador de precios del mundo. Vemos cómo van evolucionando los precios del mercado mundial para tomarlos como referencia. En el caso de Vaca Muerta también. La baja del precio internacional del barril de petróleo es un desafío para reducir costos en Vaca Muerta. Los valores de producción que tiene Vaca Muerta todavía le permiten continuar produciendo. Si el precio del petróleo no perfora más que los 60 dólares no afectarían a la producción. Si cae por debajo de los 60 dólares, creo que sí afectaría la producción de Vaca Muerta.

- ¿Cambió el escenario para la Argentina?

- La baja del barril para la Argentina obviamente es algo malo. Hace unos meses atrás estábamos analizando un escenario distinto de la balanza comercial energética. Ahora vemos que la mejora no va a ser tan grande como creíamos producto de que el precio del petróleo cayó a nivel mundial. El escenario anterior de los aranceles de Trump era distinto. Sin embargo, creemos que no debería afectar la capacidad de producción ni el desarrollo de Vaca Muerta en la medida de que los precios internacionales no sigan bajando. Las proyecciones a futuro del precio internacional del crudo no indican que va a caer por debajo de los 60 dólares.

- ¿Cómo va a impactar este año en el país la baja del precio del petróleo?

- Las cuentas cambiaron. Antes de los anuncios de aranceles de Trump, para este año veíamos una balanza comercial superavitaria de alrededor de US$ 8.000 millones (en 2024 el superávit energético fue de alrededor de US$ 5.600 millones luego de más de 10 años de balanza negativa). Luego de los anuncios de Trump vamos a una balanza energética con un superávit menor, que será entre US$ 4.500 millones y US$ 6.000 millones, porque efectivamente las exportaciones de petróleo son con un precio del barril más bajo. No es un tema dramático, pero significa que van a ingresar menos dólares a la Argentina por exportaciones de petróleo.

- ¿Este escenario afecta a las inversiones en Vaca Muerta?

- Está claro que para las petroleras no es lo mismo un barril a un precio alto o bajo. Lo que significa para el sector es un gran desafío para bajar el costo de producción de Vaca Muerta para mantener la producción con una rentabilidad razonable. Lo que creo es que la rentabilidad va a bajar, pero no a un nivel que represente un peligro para la producción. Ya se concretó la primera etapa de ampliación de transporte de petróleo de Vaca Muerta hacia Bahía Blanca por el oleoducto de Oldelval (compañía de transporte de crudo Oleoductos del Valle) y también se está avanzando con las obras del nuevo oleoducto de Vaca Muerta que llegaría a Punta Colorada en Río Negro, que lo están llevando adelante un consorcio de empresas.

- Más allá del precio del petróleo, ¿qué se espera en la producción de Vaca Muerta para este año?

- Se está proyectando un aumento notable de la producción de petróleo en la Argentina. La producción está llegando en 2025 a poco más de 700.000 barriles diarios. Se restableció la exportación de crudo a Chile por Otasa (Oleoducto Trasandino, que conecta Vaca Muerta con el país vecino), que es un oleoducto que estuvo sin operación muchos años. En este escenario las proyecciones del sector indican que la Argentina llegará en pocos años a producir 1.400.000 barriles por día. Los grandes productores en el país no cambiaron estas proyecciones por la caída del precio internacional de las últimas semanas.