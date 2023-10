Agenda 2030: la propuesta de Milei que detona una acuerdo clave para Argentina

La propuesta de Javier Milei de abandonar el Acuerdo de París amenaza las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, tal como le ocurrió a Bolsonaro en Brasil.

“Nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia”. Con esta breve frase, el candidato a la presidencia Javier Milei afirmó en el debate presidencial de este domingo que, en un hipotético gobierno de La Libertad Avanza, la Argentina abandonará el Acuerdo de Perís firmado en 2015 y dejaría de lado todos los compromisos que viene asumiendo en materia de lucha contra el cambio climático.

En el debate, Milei rechazó que negara el calentamiento global, pero aclaró que “todas las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas”. También rechazó las políticas ambientales a nivel nacional e internacional en esta materia. Lo único positivo que afirmó en este tema es que su agenda de gobierno aplicará “restricciones como en Europa”, un continente que, paradójicamente, podría ponerle un freno.

En este sentido, si Milei avanza en retirar a la Argentina del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 podría tener complicaciones en el intercambio comercial a nivel internacional. “Podría causar una suspensión de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, principalmente porque Francia pone el foco en la cuestión ambiental, pero no es el único país. Las implicancias de abandonar la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son múltiples y también son de prestigio para la Argentina”, afirmó a El Destape el director de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales.

En definitiva, a Milei podría ocurrirle algo similar a lo que le pasó al gobierno de Jair Bolsonaro cuando amenazó con retirar a Brasil de la Agenda 2030, algo que finalmente nunca pudo cumplir por presiones de la Unión Europea. El único presidente que sí abandonó el Acuerdo de París fue Donald Trump en Estados Unidos.

Otro efecto si avanza un gobierno de Milei es que se podrían bloquear fuentes de financiamiento para la Argentina que se están volcando desde las fuentes fósiles a proyectos de reducción de emisiones o de generación de energía renovable que surgen de organismos y bancos de crédito a nivel internacional, aseguró el director de Paspartú.

Agenda y metas

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el instrumento que se acordó en 2015 y está vinculado al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de diciembre del mismo año, donde los estados se comprometieron a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal gas de efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Pero también implica diecisiete “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), que abarca combatir la pobreza, el hambre, igualdad de género, agua y saneamiento, salud, educación, cambio climático, entre otros.

El acuerdo fue concretado en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) y está bajo la órbita de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Forman parte casi 200 países y se empezó a aplicar en 2020 (luego del acuerdo de Kioto).

En los hechos, si la Argentina deja de adherir al Acuerdo de París como manifestó Milei, estaría abandonando un consenso multilateral de gobiernos y una amplia diversidad de actores sociales. Si bien los compromisos de los países son voluntarios, la Argentina plasmó sus metas en lo que se conoce como Contribución Nacional Determinada (CND), que es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que planea reducir para los años 2030 y 2050. El Gabinete Nacional de Cambio Climático y la Secretaría de Energía es desde donde el país diseña y ejecuta estas políticas.

Milei y el desarrollo

Carbajales explicó que “como la Argentina ya forma parte, la propuesta de Mieli no es la no adhesión a la Agenda 2030, sino que implica abandonar, como hizo Trump, ese espacio multilateral. Retirarse del acuerdo internacional como una Nación que no va a hacer un aporte a la descarbonización (reducción de la huella de carbono)”.

“Si se concreta, nos va a situar en una posición disonante respecto a Brasil. Ahora a la inversa (que durante el gobierno de Bolsonaro), ellos queriendo cumplir con las metas y nosotros no. Esto perjudicaría el posicionamiento internacional en una agenda donde la Argentina tiene mucho para ganar por la paleta de recursos renovables que tenemos”, remarcó Carbajales.

“La postura de Milei iría en sentido contrario al desarrollo de la energía eólica, solar, el litio, el hidrógeno verde y del aprovechamiento de los espacios tecnológicos y comerciales que puede presentar esta agenda para la Argentina”, concluyó el consultor.