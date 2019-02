Elecciones 2019 | Reuters aseguró que Cristina Kirchner será candidata para competir contra Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La agencia de noticias francesa, Reuters, publicó una noticia en el que aseguró que la ex presidenta y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, será candidata para competir contra Mauricio Macri en los próximos comicios y afirmó que “es la única candidata peronista con una alta popularidad”. No obstante, desde el entorno de la legisladora desmienten la información y desconocen el originen de la versión.

Según la nota, “dos fuentes que participan de la estrategia política” le aseguraron que la ex mandataria competirá por la presidencia. “¿Puede hacer otra cosa? Yo creo que no. Va a ser (candidata) porque no tiene otra opción. Todos piden que sea. Si no lo es, lo único que le queda es el ostracismo”, citó Reuters que le dijo una de las fuentes bajo condición de anonimato.

Además, indicó que las encuestas muestran paridad entre Cristina Kirchner y Macri, con casi un 30 por ciento de los votos cada uno, mientras que los demás potenciales candidatos aparecen muy por debajo. Y señaló que un sondeo que realizó Unidad Ciudadana arrojó una intención de voto del 36 por ciento para la ex mandataria y una ajustada victoria sobre Macri en una eventual segunda vuelta.

No obstante, fuentes cercanas a la ex presidenta desconocieron a El Destape de dónde pudo haber sacado Reuters esa información y aclararon que “hasta ahora no hay un pronunciamiento” de Cristina sobre si competirá o no en las próximas elecciones.

También, el cable de la agencia citó otra fuente quien le señala que Cristina “no tiene más remedio que ser candidata porque es la mejor, no hay ninguno que mida casi nada alrededor de ella” mientras que apuntó que “Unidad Ciudadana aspira a sumar a otras facciones del peronismo -actualmente dividido en tres grandes ramas-, como la que representa el ex candidato presidencial Sergio Massa”.