El Gobierno colocó sólo U$S 422 millones en Letras del Tesoro (Letes), en un intento poco fructífero por desarmar la bomba de Lebac que armó el propio Cambiemos. Tuvo que pagar un precio récord para poder atraer a estos pocos inversores.

El Ministerio de Hacienda emitió Letes con vencimiento el 26 de julio del año próximo con una tasa récord del 5,50%, la más alta pagada hasta ahora para este tipo de títulos. Con esta operación, buscaba descomprimir el próximo vencimiento de Letras del Banco Central (LEBAC) previsto para el 17 de julio próximo.

La cartera de Nicolás Dujovne adjudicó U$S 422 millones, de los cuales U$S 127 millones solicitaron suscripción en efectivo y U$S 295 millones en especie LEBAC, lo que representó un 70% y un total de alrededor de $ 8.165 millones de rescate de esos títulos.

Hasta ahora la tasa más alta que había pagado Hacienda fue el 26 de junio pasado, cuando colocó LETES en dólares por U$S 462 millones, a 238 días, con vencimiento el 22 de febrero próximo y a una tasa del 4,45% anual.

El mercado esperaba una adjudicación mayor teniendo en cuenta que Hacienda la había postergado dos días, fundamentando la medida en el supuesto interés que habían mostrado los inversores, que después no se cumplió.

El mercado esperaba ofrecimientos por alrededor de $ 2.000 millones pero lo ofertado apenas alcanzó a los U$S 481 millones.

LEER MÁS: En medio de la corrida, el vice de Caputo trabajó sin autorización en el Banco Central