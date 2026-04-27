Furor en el folklore argentino por la nueva canción de Dyango con un famoso dúo nacional

Dyango estrenó una versión de un clásico junto a dos folkloristas argentinos.

El folklore argentino está de fiesta por el reciente estreno de Dyango junto al dúo Campedrinos, en una versión diferente del clásico del cantante español, Quiere y Perder. El lanzamiento funciona como el primer anticipo de su próximo material discográfico, el cual llevará por título Su Amigo Dyango Vol. 2.

Esta propuesta mantiene la identidad romántica del intérprete español pero incorpora elementos del folklore y el pop. La combinación de estilos busca renovar el sonido de la pieza original sin perder la esencia que la convirtió en un éxito. "Una canción que cruza generaciones y llega directo al corazón", escribieron los Campedrinos sobre el estreno.

La unión vocal entre Dyango y el dúo permite un cruce generacional que acerca la obra a nuevos públicos. A través de este trabajo, los artistas logran un equilibrio sonoro que rinde tributo a la trayectoria del cantante y actualiza su repertorio para las audiencias contemporáneas.

El nuevo álbum de Dyango es un testimonio del respeto que el artista consolidó durante décadas de trayectoria. Este trabajo discográfico sirve como base para su retorno a los escenarios locales en el marco de la gira Su Amigo Dyango Tour, un poco más.

Campedrinos.

El recorrido por el país tendrá su punto de partida en Buenos Aires el próximo 4 de octubre, con una presentación en el Teatro Gran Rex. El concierto se proyecta como una celebración central de su carrera y una oportunidad para reencontrarse con el público porteño en un espacio emblemático.

La historia detrás del clásico Sapo Cancionero

Existen piezas del folklore argentino que parecen haber existido desde siempre, como si fuesen parte del paisaje natural y no una creación individual. Sapo Cancionero pertenece a ese grupo de canciones inmortales que atraviesan generaciones en asados y peñas sin que nadie se cuestione su origen.

Sin embargo, detrás de esta zamba eterna se esconde una historia particular marcada por cruces internacionales y una transformación literaria inesperada. Aunque su popularidad la vincula directamente con el norte argentino, la letra no se originó en Salta ni en Tucumán, sino en Chile.

El autor de los versos originales fue el actor y dramaturgo chileno Alejandro Flores Pinaud, quien escribió la obra bajo el título Sapo Trovero. En su concepción inicial, el texto era un poema y no estaba destinado a ser musicalizado ni interpretado con guitarras.