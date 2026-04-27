No son sastreros: el pantalón que será tendencia esta temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Pinterest)

El pantalón sastrero ha sido uno de los más elegidos en los últimos años tanto para looks formales como casuales. Pero en esta temporada otoño-invierno llegan otros a reemplazarlos: los pantalones cigarette. Se trata de una prenda que logra estilizar la figura y ofrecer elegancia sin perder la comodidad.

Por qué los pantalones cigarette son tendencia este 2026

Los pantalones cigarette se caracterizan por tener una línea recta, tiro medio o alto y terminar a la altura del tobillo. Su forma logra combinar la formalidad, el estilo y la simpleza, volviéndose una prenda excelente para ir a trabajar, pero que también se puede usar para armar looks casuales.

Los pantalones cigarette logran combinar estilo, elegancia y comodidad (Créditos: Pinterest)

La clave está en que su figura recta permite alargar las piernas y marcar la silueta sin exagerar líneas, ni añadir volumen innecesario. Además, funciona como base para diferentes looks: desde outfits bien formales con las clásicas camisas y blazers de estructura, hasta con sweaters livianos.

Cómo combinar los pantalones cigarette en diferentes looks

La gran cualidad de los pantalones cigarette es que funcionan como el gran básico para diferentes estaciones, no solo la época de frío. Y son muy versátiles: funcionan tanto en looks formales como casuales todo depende de cómo los combines.

1. Oficina elegante

Pantalón cigarette negro o gris

Camisa blanca estructurada

Blazer entallado

Stilettos o mocasines

Accesorios minimalistas (reloj, aros pequeños)

2. Casual de fin de semana

Pantalón cigarette beige o crudo

Remera básica (blanca o neutra)

Zapatillas blancas

Campera de jean

Mochila o bolso casual

3. Salida nocturna

Pantalón cigarette negro o de cuero sintético

Top lencero o ajustado

Sandalias de taco alto

Cartera pequeña o clutch

Accesorios llamativos

Los pantalones cigarette son muy vesátiles y se vuelven el gran básico (Créditos: Pinterest)

4. Estilo urbano

Pantalón cigarette (cualquier tono neutro)

Hoodie o sweater oversize

Zapatillas chunky o botas

Campera bomber o puffer

Gorro o riñonera (opcional)

5. Evento semi-formal