No son sastreros: el pantalón que será tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

El pantalón sastrero ha sido uno de los más elegidos en los últimos años tanto para looks formales como casuales. Pero en esta temporada otoño-invierno llegan otros a reemplazarlos: los pantalones cigarette. Se trata de una prenda que logra estilizar la figura y ofrecer elegancia sin perder la comodidad.
Por qué los pantalones cigarette son tendencia este 2026
Los pantalones cigarette se caracterizan por tener una línea recta, tiro medio o alto y terminar a la altura del tobillo. Su forma logra combinar la formalidad, el estilo y la simpleza, volviéndose una prenda excelente para ir a trabajar, pero que también se puede usar para armar looks casuales.
La clave está en que su figura recta permite alargar las piernas y marcar la silueta sin exagerar líneas, ni añadir volumen innecesario. Además, funciona como base para diferentes looks: desde outfits bien formales con las clásicas camisas y blazers de estructura, hasta con sweaters livianos.
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Cómo combinar los pantalones cigarette en diferentes looks
La gran cualidad de los pantalones cigarette es que funcionan como el gran básico para diferentes estaciones, no solo la época de frío. Y son muy versátiles: funcionan tanto en looks formales como casuales todo depende de cómo los combines.
1. Oficina elegante
- Pantalón cigarette negro o gris
- Camisa blanca estructurada
- Blazer entallado
- Stilettos o mocasines
- Accesorios minimalistas (reloj, aros pequeños)
2. Casual de fin de semana
- Pantalón cigarette beige o crudo
- Remera básica (blanca o neutra)
- Zapatillas blancas
- Campera de jean
- Mochila o bolso casual
3. Salida nocturna
- Pantalón cigarette negro o de cuero sintético
- Top lencero o ajustado
- Sandalias de taco alto
- Cartera pequeña o clutch
- Accesorios llamativos
Los pantalones cigarette son muy vesátiles y se vuelven el gran básico (Créditos: Pinterest)
4. Estilo urbano
- Pantalón cigarette (cualquier tono neutro)
- Hoodie o sweater oversize
- Zapatillas chunky o botas
- Campera bomber o puffer
- Gorro o riñonera (opcional)
5. Evento semi-formal
- Pantalón cigarette de color (rojo, azul, etc.)
- Blusa de tela fluida
- Zapatos de taco medio
- Clutch elegante
- Accesorios delicados