Instituto Vaca Muerta de YPF: cuáles son los cursos y equipos que ofrece

YPF inauguró, en los últimos días, al Instituto Vaca Muerta (IVM), un nuevo centro educativo enfocado en la formación del personal técnico que la industria energética argentina requerirá en los próximos años, que ofrece una variedad de cursos y de equipos disponibles.

La propuesta académica ofrece tres tipos de formación. En primer lugar, la inicial, destinada a quienes no tienen experiencia previa en el rubro energético. En este plano, el IVM oferta la formación de ocho tipos de operadores clave para la industria del oil & gas.

Se trata de los cursos de Operador de Perforación, Operador de Fractura Hidráulica, Operador de Producción, Operador de Mantenimiento Eléctrico, Operador de Mantenimiento Mecánico, Operador de Instrumentación, Operador de Plantas de tratamiento de Agua y Crudo y Operador de Plantas de Tratamiento de Gas.

Todos estos cursos de operador tienen una duración de cuatro meses, con una carga de entre 320 y 340 horas en total. Una vez completados, otorgan una certificación que permite ingresar a las empresas de servicio.

En segundo lugar, el IVM ofrece cursos de seguridad operativa, con el objetivo de "unificar los estándares de seguridad de todos las personas que ingresen a trabajar al Upstream no convencional", describe su página oficial. Estos cursos tienen una duración de un mes, con una carga de 88 horas.

En tercer lugar, el Instituto ofrece cursos de formación continua. Se trata de los destinados al upskilling y resklilling, es decir, orientados al personal que ya tiene experiencia previa en la industria pero que necesita una actualización de sus habilidades técnicas y adecuarse a la incorporación de nuevas tecnologías del upstream no convencional. Estos cursos tienen una duración de 120 horas durante dos meses, con prácticas en simuladores operativos y operación a escala.

Para las prácticas de estos tres tipos de cursos, el IVM posee una serie de equipos. Estos incluyen simuladores educativos y operativos, laboratorios técnicos, operaciones a escala en instalaciones productivas controladas, el uso de elementos de protección personal (EPP).

Además, el Instituto administra el Pozo Escuela situado en el río Neuquén, a 30 kilómetros de sus instalaciones principales, que permite realizar maniobras críticas en condiciones equivalentes a las de los pozos ubicados en el yacimiento de Vaca Muerta.

"Todo lo que pasa en la industria lo van a vivir los alumnos acá. Traemos la industria a las aulas", sintetizó el director Ejecutivo de la Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse. Según precisó, el primer trimestre arrancó con 672 alumnos inscriptos, y se espera haber capacitado a 2.400 alumnos para el final de 2026.

Qué es el Instituto Vaca Muerta (IVM) de YPF

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) es un nuevo centro educativo que tiene el objetivo de capacitar trabajadores para el desarrollo de Vaca Muerta y de la industria energética argentina a largo plazo.

Está Situado en el Polo Tecnológico de Neuquén, en la capital de esa provincia, y su creación fue impulsada por la Fundación YPF en colaboración con más de 30 empresas del sector petrolero y energético en general y abrió a mediados de marzo de 2026.

Se estima que podrá capacitar entre 2000 y 3000 trabajadores por año. Los únicos requisitos para inscribirse son ser mayor de 18 años y haber terminado el secundario o tener el ciclo básico aprobado. No es necesario tener experiencia previa en el sector energético y la cursada es de carácter gratuita.