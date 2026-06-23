YPF incorpora a McDonald’s a sus estaciones en una estrategia mutua por aumentar ingresos

La petrolera YPF anunció un acuerdo con Arcos Dorados, operador de la marca McDonald’s en Argentina y América Latina, para incorporar restaurantes de comida rápida dentro de su red de estaciones de servicio. El convenio contempla distintos formatos comerciales y prevé nuevas aperturas en diferentes puntos del país, en una decisión que la compañía presentó como parte de la transformación de su negocio minorista y de servicios.

La firma fue encabezada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y por Woods Staton, presidente ejecutivo del directorio de Arcos Dorados. Según comunicaron ambas empresas, el esquema permitirá desarrollar locales independientes, modelos integrados con espacios compartidos junto a las tiendas Full y formatos híbridos donde restaurante y estación operen dentro de una misma infraestructura.

Desde la conducción de YPF, la medida fue presentada como parte de una redefinición del rol de las estaciones de servicio. El objetivo declarado es que esos espacios funcionen cada vez menos como puntos de expendio de combustible y cada vez más como plataformas de consumo, gastronomía y servicios complementarios. (El Cronista)

Durante el último año, la empresa avanzó con una reorganización interna que incluye segmentar su red bajo diferentes categorías comerciales, entre ellas formatos premium, tradicionales y otros orientados a reducir costos operativos o adaptarse a niveles distintos de demanda. La apertura de modelos diferenciados, como YPF Black o RefiPlus, forma parte de esa estrategia.

La privatización durante los años noventa redefinió prioridades hacia criterios de rentabilidad y expansión corporativa. La reestatización parcial de 2012 recuperó capacidad estatal sobre la conducción, aunque mantuvo una lógica de sociedad anónima con participación privada y objetivos financieros. Las estaciones de servicio dejaron de ser únicamente infraestructura vinculada al abastecimiento para convertirse en una unidad de negocios propia.

El crecimiento de las tiendas Full fue uno de los cambios más visibles de las últimas dos décadas. El modelo tomó referencias internacionales donde las petroleras obtienen una porción creciente de ingresos a partir del consumo asociado al tránsito: gastronomía, café, retail, logística y servicios digitales. En algunos mercados desarrollados, el margen del negocio de conveniencia supera al generado por la venta directa de combustibles.

Para Arcos Dorados, el acuerdo implica utilizar una red territorial ya consolidada para expandir presencia sin depender exclusivamente de aperturas tradicionales. Para YPF, representa capturar permanencia del consumidor y elevar el ticket promedio dentro de estaciones que ya funcionan como centros comerciales de escala reducida.

Mientras YPF impulsa proyectos energéticos vinculados con exportación de hidrocarburos, infraestructura y desarrollo de Vaca Muerta, también destina parte de su expansión corporativa a actividades de retail, gastronomía y consumo masivo. La apuesta supone que el crecimiento del negocio ya no depende solamente del volumen de combustible vendido sino de la capacidad de convertir cada estación en una plataforma de circulación económica donde cargar combustible sea una actividad más entre varias.