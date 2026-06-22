Cómo activar el nuevo escáner de Samsung que detecta enfermedades de tu mascota

Samsung enmarca estas funciones dentro de su estrategia de hogar inteligente

La inteligencia artificial sigue ganando terreno dentro del hogar conectado y Samsung quiere que también llegue al cuidado de las mascotas. A través de SmartThings Pet Care, la compañía incorporó funciones diseñadas para que los dueños puedan monitorear y acompañar a sus animales cuando no están en casa, utilizando dispositivos conectados y automatizaciones inteligentes.

La propuesta combina la plataforma SmartThings con equipos compatibles del ecosistema Samsung para ofrecer seguimiento remoto, control del entorno y alertas relacionadas con el bienestar de las mascotas. Entre las funciones destacadas se encuentra la posibilidad de activar el llamado modo “Home Alone”, pensado para crear un ambiente más cómodo mientras los animales permanecen solos.

Cómo funciona SmartThings Pet Care

Una de las características centrales de SmartThings Pet Care es la supervisión remota. Mediante dispositivos compatibles equipados con cámara, como el robot aspirador Bespoke Jet Bot AI+, los usuarios pueden observar a sus mascotas desde el celular y recibir información sobre su actividad. El sistema es capaz de localizar al animal dentro de la vivienda y transmitir imágenes en tiempo real.

Además, Samsung incorporó cifrado de extremo a extremo (E2EE) para proteger los videos capturados por estos dispositivos, de modo que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las grabaciones. Según la compañía, la función de reconocimiento está disponible para perros y podría ampliarse a otras mascotas en el futuro.

La plataforma también permite generar rutinas automáticas para mejorar el entorno de los animales. Por ejemplo, es posible encender luces, activar el televisor o poner en funcionamiento distintos dispositivos conectados cuando el dueño se encuentra fuera de casa. El objetivo es ofrecer una experiencia más confortable y ayudar a reducir el estrés de las mascotas durante períodos prolongados de soledad.

Un hogar conectado pensado para los animales

Samsung enmarca estas funciones dentro de su estrategia de hogar inteligente. SmartThings Pet Care no solo busca facilitar el seguimiento de las mascotas, sino también integrar distintas categorías de dispositivos en una misma plataforma para automatizar tareas cotidianas y mejorar la experiencia dentro del hogar.

La función de reconocimiento está disponible para perros y podría ampliarse a otras mascotas en el futuro.

La compañía destaca que el servicio requiere dispositivos compatibles, conexión WiFi y una cuenta Samsung para funcionar. Además, la disponibilidad de algunas funciones puede variar según la región y el modelo utilizado.

Con esta propuesta, Samsung busca aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT) para ofrecer una nueva capa de asistencia dentro del hogar, enfocada en uno de los integrantes más importantes de muchas familias: las mascotas.