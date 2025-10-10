Vouchers educativos de octubre 2025: cuándo los pagan y el monto de este mes

Cuánto se cobra de voucher educativo

El Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del programa Vouchers Educativos 2025, una asistencia económica destinada a acompañar a las familias con hijos que asisten a instituciones privadas con aporte estatal. El beneficio, que se abona de forma mensual desde mediados de año, volverá a pagarse durante el mes de octubre, en el marco del calendario de ayuda escolar.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos de octubre 2025

Si bien el cronograma oficial de pagos aún no fue publicado, fuentes del Ministerio adelantaron que el nuevo depósito se realizará entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, y corresponderá al mes de septiembre.



Este esquema mantiene el mismo orden que en los meses anteriores, donde los pagos se efectúan con un mes de diferencia respecto del período al que corresponde la cuota escolar.

Desde el inicio del programa, el calendario se desarrolló de la siguiente manera:

Junio: se abonaron las cuotas de abril y mayo (pago conjunto).

Julio : se liquidó el mes de junio.

Agosto: correspondió a julio.

Septiembre: se pagó la cuota de agosto.

Octubre: se acreditará la cuota de septiembre.

De esta forma, el beneficio mantiene su continuidad hasta diciembre de 2025, según confirmaron desde la cartera nacional.

Vouchers educativos: cuándo se cobra en octubre

Cuál es el monto de los Vouchers Educativos en octubre

El monto estimado para este mes será de aproximadamente $20.000 por beneficiario, en línea con los valores liquidados en los pagos anteriores.

Este importe busca aliviar parte del costo de las cuotas escolares en colegios de gestión privada y se acredita de manera directa en las cuentas bancarias declaradas al momento de la inscripción. El programa de Vouchers Educativos comenzó a implementarse a mediados de 2025 como parte del plan de asistencia del Ministerio de Capital Humano para familias con hijos en edad escolar. El objetivo principal es garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo privado en un contexto económico de alta inflación y ajuste en los gastos familiares.

Vouchers educativos: lo que se cobra en octubre

Cómo consultar el estado del beneficio

Quienes aún no hayan recibido el depósito correspondiente pueden verificar el estado de su solicitud ingresando al portal oficial de Vouchers Educativos, utilizando su usuario y contraseña de Mi Argentina.

En el apartado “Menores a cargo”, se muestra el detalle de cada solicitud, donde puede figurar como: Aprobada (el pago fue asignado y está en proceso), en revisión (aún no se acreditó el monto) y Rechazada (por datos inconsistentes o fuera de los criterios de elegibilidad).

Desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron que el beneficio continuará activo hasta diciembre de 2025, manteniendo el mismo esquema de liquidación mensual y los criterios de selección establecidos al inicio del plan.

El programa alcanzó a miles de familias de todo el país y se transformó en uno de los principales instrumentos de asistencia directa para la educación privada con aporte estatal.