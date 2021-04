El desarrollo urbanístico de la Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, es el proyecto más grande del plan Procrear. Sin embargo, los involucrados en la adjudicación reclaman padecer retrasos en el trámite para obtener su vivienda y saldrán a movilizarse.

Según pudo saber este medio, los damnificados se movilizarán este miércoles a las 12 en el Banco Ciudad (Florida 302) y a las 13.30 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La entidad bancaria forma parte del convenio estipulado por el programa.

Durante enero, Procrear había realizado el sorteo de asignación de 447 unidades funcionales pertenecientes al Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, el más importante construido por el Estado Nacional en las últimas décadas, ya que posee un total de 2476 viviendas.

El sorteo fue transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y fue certificado por una escribana pública. Gracias al mismo, 447 familias adjudicatarias del programa pudieron saber qué vivienda les corresponderá dentro del complejo ubicado en Parque Patricios.

Cabe recordar que estas viviendas forman parte de las 1011 que fueron contempladas en el Acta Acuerdo entre el Comité Ejecutivo de Procrear y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para poder finalizar con su proceso de adjudicación definitiva. En ese sentido, durante noviembre y diciembre se habían asignado otras 250 viviendas. Sin embargo, los trámites se atrasaron y las familias expresaron su enojo por la falta de comunicación de las autoridades.

"La mayoría fuimos a ver los departamentos pero el Banco Ciudad no nos llama para firmar las hipotecas y la gente que ya tiene aprobada la hipoteca no va a escribanía, por lo cual no les entregan las llaves. Pasa el tiempo, los departamentos están vacíos y algunos de ellos empeoraron sus condiciones", sintetizó una de las perjudicadas a este medio.

La historia de Estación Buenos Aires

Luego de meses de puja por el futuro de uno de los proyectos más grandes del programa, en agosto de 2020 el comité ejecutivo de Procrea firmó un acuerdo con el gobierno de Ciudad para viabilizar las entregas de viviendas construidas en el predio Estación Buenos Aires. De esta forma, se dio por terminado el polémico convenio firmado por Mauricio Macri en febrero de 2019.

El complejo de 2396 departamentos forma parte de la línea de Desarrollos Urbanísticos que ofrece el esquema de acceso a la vivienda que ideó el kirchnerismo en 2012. El predio consta de un terreno de 18 hectáreas ubicado en el límite de Parque Patricios y Barracas, entre las calles Amancio Alcorta, Miravé, Lavardén y Luna. Se trata del Desarrollo Urbanístico más grande del país.

El mismo comenzó a ejecutarse en 2013, luego de la cesión de tierras nacionales y el financiamiento del Estado a través del Banco Hipotecario. Fue en el marco de un impulso habitacional que emprendió la gestión de Cristina Kirchner.