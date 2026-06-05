Qué va a pasar con el dólar y la inflación en junio de 2026, según consultoras y bancos privados

Tras el cambio de mes, las principales consultoras y bancos que constituyen el mercado renovaron sus pronósticos sobre la inflación de junio y los próximos meses, al igual que su proyección sobre cuál será el precio del dólar. Así quedó plasmado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), correspondiente al mes de mayo, que publicó el Banco Central en las últimas horas.

De acuerdo con las estimaciones relevadas entre 46 participantes, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras, la inflación mensual bajaría desde el 2,3% estimado para mayo hasta 2,1% en junio. Luego continuaría con una trayectoria descendente: 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre.

Para todo 2026, los analistas esperan una inflación acumulada de 30,5%. En tanto, para los próximos 12 meses la proyección se ubicó en 20,9%, mientras que para los próximos 24 meses fue de 17,5%.

En el caso del IPC Núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, el REM estimó una suba de 2,2% en mayo, 2,1% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,7% en noviembre. De este modo, se prevé una baja de la inflación, pero todavía con un piso alto que no llegaría al corto plazo por debajo del 1%.

Cuál será el precio del dólar en los próximos meses, según el mercado

En paralelo, el mercado también ajustó sus previsiones cambiarias. La mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio nominal promedio en $1.422 por dólar para junio, $15 menos que en el relevamiento anterior. Para julio, los analistas proyectaron un dólar de $1.447; para agosto, $1.476; para septiembre, $1.516; para octubre, $1.553; y para noviembre, $1.597.

Hacia fin de año, el REM estimó un tipo de cambio nominal de $1.658 por dólar para diciembre, lo que implica una variación interanual esperada de 14,5%. En el caso del Top 10 de analistas, el tipo de cambio promedio esperado para diciembre fue menor, de $1.596.

Aun así, estas subas el dólar son menores a las subas que el mercado esperaba en el REM previo, correspondiente a abril y publicado a inicios de mayo, lo que implica que se espera un mayor atraso cambiario que antes.

Qué espera el mercado en materia de actividad y desocupación para 2026

Más allá de inflación y dólar, el informe también mostró una leve mejora en las expectativas de actividad. Los participantes estimaron que el Producto Interno Bruto ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y avanzaría 1,2% en el segundo trimestre. Para el año completo, proyectaron un crecimiento de 2,9% frente al promedio de 2025.

En materia laboral, la tasa de desocupación abierta fue estimada en 7,7% para el primer trimestre y en 7,4% para el cuarto trimestre del año. Además, los analistas proyectaron exportaciones por USD 98.547 millones, importaciones por USD 78.363 millones y un superávit comercial de USD 20.185 millones para 2026.

Por último, el REM estimó un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16 billones para este año, $100.000 millones por encima del relevamiento anterior.