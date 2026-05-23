La UIA celebró la baja de retenciones y apuró a provincias y municipios: "Compromiso"

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la baja de retenciones para distintos productos industrializados que anunció el Gobierno. Lejos de conformarse, solicitó que los gobiernos provinciales y municipales se adhieran a la medida implementada desde Nación.

La UIA publicó un comunicado este sábado, en donde detalló los beneficios que traerá la quita definitiva de los Derechos de Exportación (DEX) para el sector en 2027. Según opinaron, la medida del Ejecutivo “va en el sentido correcto” ya que “contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”.

“Es una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado”, señaló el documento de la entidad presidida por Martín Rappallini

La entidad que agrupa a empresas y cámaras sectoriales manifestó que fue uno de los planteos que le realizó al ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro que mantuvieron el pasado martes en el Palacio de Hacienda.

La UIA explicó el aporte que genera el sector industrial en lo que se refiere a materia tributaria y afirmó que en promedio se ubica en el “26,6% del total de los principales impuestos del país”.

“Por eso, toda medida orientada a reducir distorsiones tributarias y mejorar las condiciones de competitividad resulta fundamental para un sector que compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal”, manifestaron.

En otro tramo del comunicado, la UIA invitó a que los gobiernos provinciales y municipales se adhieran a la medida que implementó Nación: “La competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. Así como el Gobierno avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción”.

“Desde la UIA continuaremos trabajando junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en una agenda que permita seguir reduciendo costos, eliminando distorsiones y fortaleciendo la competitividad de la industria argentina”, expresaron.

Durante su exposición en la Bolsa de Cereales, el presidente Javier Milei confirmó la baja de retenciones para distintos granos y, a su vez, para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias.

Con el cronograma que anunció el presidente Javier Milei, y especificó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, la carga impositiva sobre la soja se reduciría al 21% hacia el final del actual mandato del Jefe de Estado. Posteriormente, durante 2028, la reducción mensual pasará a ser de medio punto porcentual, lo que llevaría el derecho de exportación al 15% para fines de ese año.

En el caso del maíz y el sorgo, el recorte será trimestral. Durante el primer trimestre de 2027, las retenciones bajarán del 8,5% al 8,25% y terminarán ese año en 7,5%. Luego, en 2028, las alícuotas caerán 0,5 puntos por trimestre, hasta ubicarse en 5,5% al cierre de ese período.

Para el girasol, en tanto, se aplicará un esquema semestral. Desde la tasa actual del 4,5%, la alícuota descenderá al 4,25% en la primera mitad de 2027 y al 4% en el segundo semestre. Ya en 2028, el impuesto se reducirá medio punto por semestre, pasando al 3,5% en los primeros seis meses y concluyendo el año en 3%.

Con información de Noticias Argentinas