Dólar: en el marco de la sequía, evalúan riesgos de unificar o desdoblar el tipo de cambio

Este fin de semana el equipo económico analizará cuál será tipo de cambio diferencial que se aplicará para el sector agropecuario y las economías regionales.

Este fin de semana el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Secretaría de Agricultura se reunirán para analizar cuál será el tipo de cambio diferencial que se aplicará para el sector agropecuario y las economías regionales, que rondaría los 290-300 pesos por dólar liquidado de la exportación. La iniciativa, según explicó el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, busca avanzar hacia la unificación de los múltiples precios que actualmente tiene la divisa según sector y destino. El presidente Alberto Fernández había confirmado meses atrás que el objetivo es ir hacia la unificación del tipo de cambio. Sin embargo, con la actual escasez de reservas y los altos niveles de inflación, esa unificación parece una utopía en el corto plazo.

La medida anunciada adelantada por Massa desde los Estados Unidos, donde acompaña al Presidente en su gira y mantiene reuniones con las autoridades del Fondo Monetaria, implicaría un mismo tipo de cambio para la soja y otros productos de las economías regionales, tales como arroz, legumbres, cítricos, manzanas, peras y el vino, en un intento por ordenar el frente cambiario. Esta medida, junto con un precio también diferencial (más alto) del dólar para importaciones que se consideren no esenciales, incluyendo el sector servicios, busca establecer un primer paso hacia una tipo de cambio comercial que se desacople de los movimientos financieros.

Según pudo saber El Destape de fuentes del equipo económico, en el Banco Central descartan por el momento un desdoblamiento formal entre los dólares comerciales y financieros y, más aún, ir hacia una unificación sin generar una fuerte devaluación y una consecuente mayor escalada en los precios. "Se propuso y dijeron que no ya varias veces. Pero ahora quieren hacer esto que dicen que es muy parecido pero con otro nombre, con la idea de un dólar soja más amplio y otro dólar para las importaciones. Es una manera sui generis", reconoció la fuente a este medio. "Y hoy, unificar el tipo de cambio es imposible", agregan desde la autoridad monetaria.

La principal encerrona radica en la falta de dólares, que se intensificó con la sequía que afecta al principal aportante de divisas a la economía: el agro. Se estima que este año habrá una reducción de la liquidación del sector en torno a los 20.000 millones de dólares. A esto se suma una inflación de tres dígitos, que podría dispararse si se busca acercar el tipo de cambio oficial a lo que el mercado mueve a través de los canales financieros, como el contado con liquidación, donde ya opera en los 400 pesos.

"Un desdoblamiento como el que aplicó (el ex ministro de Economía, Domingo) Cavallo, con un dólar financiero y otro comercial, es un poco riesgoso. Puede provocar una inflación más alta en un contexto donde ya la suba es muy elevada", explicó a El Destape el economista y consultor Orlando Ferreres. El ex viceministro descartó la posibilidad de esta medida "con el actual stock de reservas". Ferreres sostiene que la situación de reservas no es tan comprometida como para tomar ese camino, que solo empeoraría la situación inflacionaria. "Se habla de las reservas netas que son negativas, pero obvian otros ítems, como el oro o los Derechos Especiales de Giro, que deberían contabilizarse para reflejar el verdadero balance del Central. Está mal medir solo las netas", señala el titular de la consulta Ferreres & Asociados.

Entre las dificultades, además de la escasez de dólares y la inflación, que impiden tener un tipo de cambio diferenciado, se destaca también una economía altamente dolarizada que impide estimular la demanda de pesos como ahorro. La unificación del mercado cambiario exige que vuelva a haber confianza en el peso. Otro factor es el impacto de los mercados internacionales en el valor del dólar, con una apreciación de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas globales, lo que dificulta todavía más la posibilidad de establecer un valor único en Argentina.

"Unificar no se pueda hoy de ninguna manera, porque implicaría devaluar el tipo de cambio al nivel del contado con lo liquidación, lo que generaría una situación hipercompleja", explica a El Destape el ex titular del Banco Central. "Generaría consecuencias muy graves. Hoy, con el dólar soja, hay un desdoblamiento de hecho. Sin embargo, no se puede llevar el dólar con el que se realizan las importaciones esenciales al tipo de cambio financiero y liberar el dólar, porque sería imposible de regular en un contesto de mucha demanda y muy poca oferta", explica el ex funcionario y titular de la consultora Synthesis.

"Sería imposible evitar una mega devaluación sin oferta de divisas, porque la sequía dejó sin dólares al Central", asegura Vanoli, quien reconoce que, de todos modos, "no hay una salida que no tenga costos". Para el economista, la posibilidad de desdoblar, incluso, empeoraría la situación porque formalizaría una brecha que le sumaría tensiones financieras a la economía.

Para el ex viceministro de Economía y titular de la consultora PxQ, al orden macroeconómico que viene desplegando el ministro Sergio Massa "le faltaría la unificación cambiaria, como pieza rectora de ese acomodamiento de precios". Según su opinión, esto reduciría la dispersión de precios en bienes y servicios producto de los múltiples tipos de cambio existentes y, así, bajar la inflación. Sin embargo, el recorrida parece ir en sentido contrario. Primero es necesario contener las presiones inflacionarias y reducir la dependencia del dólar antes de poder avanzar a la unificación del tipo de cambio.

Desde un sector de la oposición se sostiene, tal como lo hizo Mauricio Macri a fines de 2015 e inicios de 2016, liberar el tipo de cambio para que el mercado "se encargue de hacer el trabajo sucio". Cabe recordar que es medida implicó una devaluación del 40 por ciento en pocas semanas y un traslado a precios inmediato.

El economista y ex titular del BCRA Martín Redrado propone ir por esa vía. El actual secretario de Asuntos Estratégicos de gobierno porteño, el próximo Gobierno tiene que aplicar "un shock de leyes tanto en materia de política económica, como social e internacional. No obstante, reconoce que para tener un solo valor para la divisa estadounidense Redrado considera que primero es preciso "generar confianza para bajar el Contado con Liquidación (CCL) y el MEP"; es decir, los dólares financieros.

Redrado se suma hacía al pedido del establishment económico y financiero de avanzar hacia una reducción del gasto público, establecer una ley que le dé autonomía al Banco Central y a bajar la emisión de pesos sin contemplar sus consecuencias sociales. Todas estas medidas se aplicaron durante la administración de Cambiemos y sólo lograron mayores presiones inflacionarias y un fuerte deterioro de la actividad económica. Si bien el desdoblamiento se presenta como una instancia superadora, en el contexto actual, el esquema de tipos de cambio múltiples será perfectible en la medida en que las eventuales modificaciones sean parte de un paquete de medidas más amplio, orientado a recuperar la solvencia fiscal y externa del país.