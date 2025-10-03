De cuánto es la Tarjeta Alimentar en octubre 2025: quiénes la cobran

ANSES: cuándo pagan tarjeta alimentar

La Tarjeta Alimentar mantiene en octubre los mismos montos que en el mes anterior. Se trata de una asistencia económica mensual destinada de manera exclusiva a la compra de alimentos y bebidas, con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica para niños, adolescentes y embarazadas que cumplen con los requisitos.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano, en el décimo mes del año los beneficiarios verán acreditadas sumas que varían de acuerdo con la composición del grupo familiar.

Los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Los valores establecidos para este mes son los mismos que ya se venían abonando en períodos previos:

Familias con un hijo o mujeres embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250 .

Familias con dos hijos: $81.936 .

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Este dinero se deposita en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran su prestación social de origen y puede usarse para adquirir alimentos y bebidas, con la excepción de las alcohólicas, que están excluidas de la operatoria.

Cuánto cobro Tarjeta Alimentar

Cuándo se acredita el beneficio

La Prestación Alimentar se percibe junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos. El pago se realiza según el calendario de la ANSES, en base a la terminación del DNI de cada titular.

Los fondos pueden utilizarse en supermercados, almacenes, ferias y comercios que cuenten con dispositivos POS habilitados para el cobro con tarjeta.

Cómo se obtiene la Tarjeta Alimentar

Uno de los puntos más destacados de este beneficio es que no requiere una inscripción específica. La acreditación es automática, ya que la ANSES cruza la información de los titulares de prestaciones sociales para determinar quiénes cumplen con los criterios.

La única condición para no tener inconvenientes es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en el sistema de ANSES. Para verificar esta información, se debe ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y chequear la sección Información personal.

Cuándo me pagan tarjeta alimentar

A quiénes les corresponde

La Tarjeta Alimentar está dirigida a: