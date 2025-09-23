EN VIVO
Anses

Refuerzo de ANSES en octubre 2025: quiénes lo cobran y cómo activarlo

La ANSES confirmó que el beneficio de la Tarjeta Alimentar continuará en octubre 2025 con montos que alcanzan hasta $108.000 para familias numerosas. Se acredita de forma automática junto a la AUH y otras prestaciones compatibles.

23 de septiembre, 2025 | 17.30

La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que nació en 2020, dentro del Plan Argentina contra el Hambre, para garantizar el acceso a alimentos básicos. Con el tiempo se convirtió en un refuerzo mensual que hoy llega a más de cuatro millones de hogares en todo el país.

En octubre 2025, están habilitados para recibirlo:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Beneficiarios de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

No hace falta inscripción previa: la ANSES acredita el monto de manera automática en la cuenta donde se cobra la prestación principal.

Refuerzo ANSES: cuánto se paga en octubre

Los montos actualizados para octubre 2025 son:

  • $52.250: familias con un hijo.

  • $81.936: familias con dos hijos.

  • $108.062: familias con tres o más hijos.

Esto significa que una madre con dos hijos que cobra AUH recibirá, además de la asignación, más de $80.000 extra para la compra de alimentos.

ANSES: refuerzo que se paga a familias

Paso a paso para cobrarlo

  1. Actualizar datos en Mi ANSES: revisar que la información personal y de los hijos esté correcta en la web o la app.

  2. Cobrar una prestación compatible: AUH, AUH por discapacidad, AUE o PNC.

  3. Esperar la acreditación: no se realiza ningún trámite, el pago llega en la misma fecha de la asignación.

  4. Usar la tarjeta de débito: se puede comprar en supermercados o retirar en efectivo por cajero automático.

El refuerzo no reemplaza a la AUH, sino que la complementa. Además, es compatible con:

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en octubre es de $42.711.

  • Cobro de la Libreta AUH 2025, que habilita el pago de hasta $165.000 retenidos por hijo.

  • Créditos ANSES, disponibles para AUH, SUAF y jubilados, con montos de hasta $3.000.000.

Cuánto paga ANSES de refuerzo a familias

Quiénes no reciben la Tarjeta Alimentar

El beneficio alimentario funciona como un complemento automático para ciertos grupos, pero también presenta exclusiones claras:

  • Titulares de AUH cuyos hijos tengan más de 17 años (excepto si se trata de AUH por discapacidad).

  • Personas que no perciban la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

  • Familias sin hijos a cargo.

  • Beneficiarios que no estén incluidos en la AUH o en la Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en las mismas fechas de pago de la AUH para:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

  • Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes.

  • Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

  • Madres que reciben una Pensión No Contributiva por 7 hijos o más.

