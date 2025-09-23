Refuerzo de ANSES en octubre 2025: quiénes lo cobran y cómo activarlo

La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que nació en 2020, dentro del Plan Argentina contra el Hambre, para garantizar el acceso a alimentos básicos. Con el tiempo se convirtió en un refuerzo mensual que hoy llega a más de cuatro millones de hogares en todo el país.
En octubre 2025, están habilitados para recibirlo:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
Beneficiarios de AUH por discapacidad, sin límite de edad.
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).
No hace falta inscripción previa: la ANSES acredita el monto de manera automática en la cuenta donde se cobra la prestación principal.
Refuerzo ANSES: cuánto se paga en octubre
Los montos actualizados para octubre 2025 son:
$52.250: familias con un hijo.
$81.936: familias con dos hijos.
$108.062: familias con tres o más hijos.
Esto significa que una madre con dos hijos que cobra AUH recibirá, además de la asignación, más de $80.000 extra para la compra de alimentos.
Paso a paso para cobrarlo
Actualizar datos en Mi ANSES: revisar que la información personal y de los hijos esté correcta en la web o la app.
Cobrar una prestación compatible: AUH, AUH por discapacidad, AUE o PNC.
Esperar la acreditación: no se realiza ningún trámite, el pago llega en la misma fecha de la asignación.
Usar la tarjeta de débito: se puede comprar en supermercados o retirar en efectivo por cajero automático.
El refuerzo no reemplaza a la AUH, sino que la complementa. Además, es compatible con:
Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en octubre es de $42.711.
Cobro de la Libreta AUH 2025, que habilita el pago de hasta $165.000 retenidos por hijo.
Créditos ANSES, disponibles para AUH, SUAF y jubilados, con montos de hasta $3.000.000.
Quiénes no reciben la Tarjeta Alimentar
El beneficio alimentario funciona como un complemento automático para ciertos grupos, pero también presenta exclusiones claras:
Titulares de AUH cuyos hijos tengan más de 17 años (excepto si se trata de AUH por discapacidad).
Personas que no perciban la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.
Familias sin hijos a cargo.
Beneficiarios que no estén incluidos en la AUH o en la Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en las mismas fechas de pago de la AUH para:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.
Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes.
Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Madres que reciben una Pensión No Contributiva por 7 hijos o más.