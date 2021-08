Nueva desaceleración de la inflación en julio: la suba fue del 3% y en el año superó el 29%

El rubro de alimentos subió por encima al promedio general. El alza de precios acumulada en el primer semestre fue del 29,1% y la interanual fue del 51,8%

De acuerdo al último informe del Indec, la inflación de julio se desaceleró nuevamente y fue del 3%, la menor marca desde noviembre de 2020. De todos modos, en los primeros siete meses del año, los precios de la economía acumularon un alza del 29,1% e interanualmente aumentaron casi 52 %.

Según el informe oficial, el registro de julio marcó la cuarta caída intermensual desde el pico de 4,8% que marcó el mes de marzo. En términos interanuales, la variación de precios fue del 51,8%. El tan mencionado "shock internacional de los alimentos" sacudió los planes del Gobierno durante fines de 2020 y el primer cuatrimestre de este año. Sin embargo, con los datos de julio se espera que durante el segundo semestre se profundice una curva descendente que desacelere la inflación y los salarios terminen por encima.

Por su parte, los alimentos esta vez registraron un alza promedio superior al del nivel general, con un de aumento del 3,4%. En los últimos 12 meses, reflejaron un crecimiento del 56,4%. En esta oportunidad, se destacó el menor incremento en los precios de carnes y derivados y pan y cereales, mientras que se registró un mayor aumento en verduras e Infusiones, al mismo tiempo que los precios de las Frutas dejaron de caer para pasar a terreno positivo en varias regiones

Inflación producto por producto

Por categoría, la inflación núcleo se ubicó en 3,1% mensual (vs. 3,6% en junio), mientras que los regulados lo hicieron en 1,4% mensual (vs. 3,2% en junio). En el mes, hubo aumentos de electricidad, colectivos, taxis y peajes en el interior. En cambio, los estacionales aumentaron hasta 4,9% mensual (vs 0,5% en junio) por subas en Verduras y en servicios turísticos y de recreación por las vacaciones de invierno

Por división, varios rubros redujeron su tasa de inflación y permitieron una desaceleración general. Entre ellos, se destacaron Comunicaciones (0,4% vs. 7,0% en junio), Indumentaria (1,2% vs. 3,5% en junio) que registró la menor inflación desde febrero 2020, Transporte (2,3% vs. 3,3% en junio), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,1% vs. 5,5% en junio) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,7% vs. 3,2% en junio).

También se registró un mayor crecimiento en los precios de restaurantes y hoteles (4,8% vs. 3,1% en junio) y recreación y cultura (3,1% vs. 2,2% en junio) por aumentos en hotelería y demás rubros relacionados con el turismo debido a las vacaciones de invierno. Lo mismo ocurrió en salud (3,8% vs. 3,2% en junio) por aumentos en medicamentos.