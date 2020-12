El Banco Central suspendió a la empresa agroexportadora Díaz & Forti de operar en el mercado de cambios por no liquidar sus divisas. "La Gerencia Principal de Control ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a egresos por el mercado de cambios a Díaz & Forti S.A. C.U.I.T. Nº30-71479294-2", comunicó la autoridad monetaria. El Central la suspende porque no liquida divisas de exportaciones realizadas por más de 300 millones de dólares.

Frente a maniobras especulativas y la presunción de fuga de divisas, el Banco Central notificó a las entidades financieras "abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales".

"El Banco Central suspendió a Díaz & Forti, una empresa que está operando a fasón, alquilando las instalaciones de Vicentin Argentina y que extrañamente, no participaba del sector exportador de granos y derivados de la Argentina", señaló el director del Banco Nación, Claudio Lozano.

La empresa tampoco podrá "transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales". "En atención a la suspensión adoptada las entidades financieras cuentan con una autorización especial para realizar operaciones de compras de moneda extranjera o ingresos al mercado de cambios, que permitan al exportador efectuar ingresos de divisas al mercado de cambios", aclara el mercado.

Díaz & Forti exportó en 2019 de 4 millones de dólares, "y de buenas a primeras (casualmente alquilando las instalaciones de Vicentin, empresa en concurso que debe alrededor de 1300 millones de dólares, en gran medida, a buena parte de productores, cooperativas agropecuarias y banca pública) se transformó en un gran exportador", dijo Lozano. Saltó de 4 millones de dólares en el 2019 a más de 600 millones en el 2020. Hay un interrogante sumamente extraño.

"No aparece razón alguna para explicar cómo financiaron el capital de trabajo necesario para expandirse de ese modo", apuntó Lozano, quien sigue de cerca la investigación de las conexiones con Vicentin.

"En el contexto de la crisis que implica el caso Vicentin, extrañamente, por un lado Glencore, empresa socia de Vicentin en múltiples negocios, particularmente en la empresa Renova, y Díaz & Forti, son los que están remplazando en la práctica a Vicentin en el sector exportador de granos y derivados de la economía argentina", aclara Lozano. .