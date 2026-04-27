Se profundiza la crisis en Electrolux: su planta de Rosario dejará de fabricar heladeras

La crisis en Electrolux se profundizó luego de que la empresa rosarina Ferimetal resolviera dejar de fabricar heladeras de la emblemática marca de electrodomésticos, solo unos meses después de haber discontinuado su línea de cocinas.

Se trata de una decisión que se hará efectiva a partir de la semana que viene, con el inicio de mayo. El principal impacto será en términos de empleo, ya que se calcula que la fábrica, que actualmente tiene 250 trabajadores, conservará solo 150. La reducción es aún más fuerte si se tiene en cuenta que, en su pico, la dotación era de 750 operarios.

Fuentes cercanas a la empresa, citadas por el diario La Capital, adelantaron que la planta pasará a producir únicamente los freezers y lavarropas de Electrolux, mientras que el resto de las líneas de electrodomésticos pasarán a ser importadas.

La crisis en Electrolux

La apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei es una de las principales causas de la crisis económica que vive el país y es el motivo por el cual la planta de Electrolux en Rosario atraviesa uno de los ajustes más profundos de su historia reciente, con una reducción drástica en su personal.

En poco más de un año, la empresa pasó de contar con 700 empleados a mantener apenas 200, mientras que desde inicios de marzo impulsa un nuevo plan de retiros voluntarios que podría afectar a otros 100 trabajadores.

"Electrolux abrió un retiro voluntario y la indemnización mejora la antigua ley. Ofrece la indemnización tarifada más tres sueldos, para una persona que tiene 10 años de antigüedad es un 130%, para un trabajador con una antigüedad menor representa un porcentaje más alto. Todavía no se firmó ningún retiro pero se firmarán". explicó entonces el abogado y apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Rosario, Pablo Cerra, en diálogo con BAE.

Este proceso comenzó cuando Electrolux decidió importar electrodomésticos desde Brasil, una estrategia que busca recortar costos pero que impactó directamente en la producción local. Como consecuencia, la primera ola de despidos llevó el plantel a 350 empleados, y luego se redujo aún más hasta la cifra actual, según confirmaron fuentes cercanas a la planta ubicada en el barrio Las Delicias.

Cae la actividad metalúrgica

Esto se da en el contexto de una fuerte caída de la actividad metalúrgica en general, que volvió a mostrar fuertes señales de deterioro en marzo. Según el informe mensual de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Republica Argentina (ADIMRA), el sector registró una caída interanual del 4,1%.

Aunque exhibió una mejora mensual del 1,5% respecto de febrero, en el acumulado del primer trimestre, la retracción alcanza el 6,9%, reflejando un comienzo de año negativo para una de las ramas industriales más sensibles al nivel de actividad.

Por rubros, el panorama continúa siendo mayormente contractivo. Se destacaron las caídas en Otros Productos de Metal (-6,7%), Bienes de Capital (-6,6%), Equipamiento Médico (-6,5%), Equipo Eléctrico (-5,8%) y Fundición (-3,2%).

Solo algunos segmentos mostraron leves mejoras, como Maquinaria Agrícola (+1,8%), Autopartes (+2,1%) y Carrocerías y Remolques (+2,0%). A nivel geográfico, las principales provincias metalúrgicas también registraron bajas: Buenos Aires (-5,6%), Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%), Mendoza (-0,7%) y Santa Fe (-0,3%).