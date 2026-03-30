LUNES Cuánto cobran empleados bancarios en abril 2026: el salario que ganan

Cuánto cobran los empleados bancarios confirmado

Los trabajadores bancarios cerraron una nueva actualización salarial en el marco de la paritaria impulsada por la Asociación Bancaria junto a las cámaras empresarias del sector. El acuerdo incorporó un incremento del 2,9% correspondiente a la inflación de febrero y llevó la mejora acumulada en 2026 al 5,9% respecto de diciembre. Con este ajuste, el salario del sector volvió a posicionarse entre los más altos del mercado laboral argentino, consolidando un esquema que sigue de cerca la evolución de los precios.

Cuánto cobran los empleados bancarios en abril 2026

Tras la aplicación del último aumento, el ingreso inicial de un trabajador bancario se ubicó en $2.187.023,79, monto que funciona como piso salarial para quienes ingresan a la actividad.

Este valor corresponde al salario básico, aunque el ingreso final suele ser más elevado debido a la incorporación de distintos adicionales. Entre ellos se incluyen conceptos como presentismo, antigüedad, títulos académicos y compensaciones específicas, como el arqueo de caja. Estos ítems varían según el puesto, la función y las responsabilidades de cada trabajador, pero forman parte del salario total dentro del convenio colectivo.

Salarios de empleados bancarios

Desde el sindicato precisaron que el incremento se aplica sobre “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales”, lo que implica que no solo impacta en el básico, sino también en adicionales remunerativos y no remunerativos. De esta manera, el ajuste se traslada de forma integral a toda la estructura salarial, evitando desfasajes entre los distintos componentes del ingreso.

El bono por el Día del Bancario

El acuerdo también actualizó uno de los beneficios más importantes del sector: el bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Con la nueva escala, el monto inicial de este adicional se fijó en $1.949.656,06, aunque continuará ajustándose en función de futuras actualizaciones salariales. Se trata de un ingreso clave dentro del año para los trabajadores del sistema financiero.

El modelo paritario de los bancarios mantiene una lógica de actualización periódica vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo permite que los salarios acompañen la dinámica inflacionaria y sostengan el poder adquisitivo.

Desde la Asociación Bancaria destacaron que este sistema “garantiza que los trabajadores continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus ingresos”, en un contexto de alta inflación.

Cuánto cobran los empleados bancarios en abril

En paralelo a la recomposición salarial, el sector financiero atraviesa un escenario de cambios estructurales. El sindicato expresó preocupación por la situación en algunas entidades, particularmente en el Banco Santander, donde denunciaron cierres de sucursales, despidos y modificaciones en las condiciones laborales.

Con este nuevo acuerdo, los bancarios mantienen uno de los salarios más altos del país, apoyados en un esquema de actualización que sigue la inflación, aunque en un escenario desafiante para el sistema financiero.