Undav marca en el final para que Alemania derrote 2-1 a Ghana en amistoso preparatorio al Mundial

Amistoso internacional - Alemania contra Ghana

El delantero Deniz Undav marcó un gol en el minuto 88 que ‌dio a Alemania ‌un triunfo 2-1 sobre Ghana el lunes en un amistoso, lo que aumenta sus posibilidades de entrar en la convocatoria para el Mundial.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, había sorprendido al dejar en el banquillo ​a Undav durante ⁠la victoria 4-3 sobre Suiza el viernes, ‌pero el delantero del Stuttgart ⁠aprovechó al máximo su ⁠entrada en la segunda parte ante su público para marcar el gol de la victoria.

Alemania se ⁠había adelantado con un penalti de ​Kai Havertz en el tiempo ‌de descuento de la ‌primera parte y el delantero Nick Woltemade ⁠estrelló un potente cabezazo en el larguero al comienzo de la segunda parte.

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Pero fueron los visitantes quienes marcaron en su ​primera ‌ocasión tras el descanso: el suplente Abdul Fatawu remató a puerta tras una asistencia de Derrick Koehn en el minuto 70.

El joven Lennart Karl estuvo ⁠a punto de marcar en el minuto 86, pero su disparo raso se fue ligeramente desviado. En cambio, fue el héroe local Undav, cuyo nombre habían coreado los aficionados desde la primera parte, quien anotó el gol ‌de la victoria en los últimos compases.

Alemania, que no ha llegado a una final en ningún gran torneo internacional desde que ganaron su cuarto Mundial en 2014, quedó encuadrada en ‌el Grupo E junto a Ecuador, Curazao y Costa de Marfil para el torneo que se ‌disputará del ⁠11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México ​y Canadá.

Ghana está en el Grupo L junto con Croacia, Inglaterra y Panamá.

Con información de Reuters