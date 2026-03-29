Colombia cae 1-3 ante Francia en amistoso internacional

El delantero francés Désiré Doué celebra un gol durante el partido amistoso contra Colombia

Colombia cayó ​el domingo 1-3 ante Francia en un partido amistoso de preparación para el Mundial y acumuló su segunda ‌derrota consecutiva en la ‌doble jornada FIFA que dejó en evidencia el bajo nivel futbolístico y competitivo del equipo sudamericano.

El partido se jugó en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, ante más de 60.000 espectadores.

Colombia venía de perder 1-2 ante Croacia, mientras que Francia derrotó previamente 2-1 a Brasil.

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El inicio del partido fue ​intenso, con despliegues ⁠ofensivos de las dos selecciones, pero con el paso ‌de los minutos Francia se hizo con el ⁠control del balón y del juego.

Colombia ⁠fue un equipo lento, sin recuperación de la pelota en el mediocampo y sin claridad en la fase ofensiva por el ⁠bajo desempeño de James Rodríguez.

El equipo cafetero, dirigido ​por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, tuvo ‌como su principal estrategia ofensiva las ‌incursiones solitarias del delantero Luis Díaz.

Francia abrió el marcador ⁠en el minuto 29 por intermedio de Désiré Doué, quien con la pierna derecha concluyó una jugada colectiva y la empujó al fondo de la red del arco defendido ​por el ‌guardameta colombiano Álvaro Montero.

Marcus Thuram, con un cabezazo tras un centro desde la derecha, aumentó la ventaja para Francia al minuto 40.

Francia, con un equipo suplente, fue muy superior a Colombia, que no encontró ⁠la fórmula para romper el orden del equipo rival, que no dio ventajas ni en el mediocampo ni en la línea defensiva.

En el segundo tiempo, el equipo sudamericano mostró ganas y, por instantes, asumió el control del balón y presionó a la selección francesa, que mantuvo el orden, aguantó y jugó al contragolpe.

En ‌el minuto 56, Colombia perdió el balón, y en una jugada con velocidad y precisión, Thuram pasó el balón a Doué, quien, libre de marca, venció al arquero colombiano para decretar el 3-0.

El equipo cafetero descontó en el minuto 77 por intermedio ‌de Jaminton Campaz, que con la pierna izquierda concluyó una jugada colectiva y batió al arquero Brice Samba.

Los cambios le dieron ‌a Colombia más ⁠control del partido y llegada sobre Francia.

La doble jornada FIFA de amistosos internacionales dejó a la ​selección colombiana con un mal balance, no solo por las derrotas, sino por el bajo nivel de algunos de sus jugadores y la falta de juego colectivo.

Con información de Reuters