Cuánto gana un trabajador de call center en octubre 2025: el salario que cobra

Cuánto cobran los call center.

Los empleados de call center recibirán en octubre de 2025 un incremento salarial del 1%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario vigente firmado entre el gremio y las empresas del sector. Además, junto a sus haberes, percibirán una suma fija de $40.000, en línea con lo pactado en julio por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC).

El acuerdo, rubricado por FAECYS y la CACC, estableció un aumento total del 6%, distribuido en tramos mensuales del 1% desde julio hasta diciembre de 2025. Todos los incrementos son remunerativos y se calculan sobre las escalas básicas correspondientes a junio de 2025. Asimismo, se determinó la entrega de una suma fija mensual de $40.000 hasta fin de año, que también se aplica a los trabajadores con jornada reducida, de forma proporcional.

Las partes firmantes acordaron volver a reunirse en noviembre de 2025 para revisar las escalas básicas, sumas y porcentajes, en función de la evolución económica del país y su impacto en el poder adquisitivo de los empleados del sector.

Salarios call center.

Cuánto cobra un trabajador de call center en octubre

Con el aumento de octubre y la suma fija incorporada, los trabajadores de call centers percibirán los siguientes montos según su categoría, conforme a la grilla salarial vigente de FAECYS:

Categoría Mantenimiento: $1.089.380

$1.089.380 Categoría Administrativo: $1.091.636

En tanto, para el personal de Operación, los valores varían según la carga horaria semanal:

Operación A

20 hs semanales: $454.848

21 hs: $477.591

22 hs: $500.333

23 hs: $523.075

24 hs: $545.818

25 hs: $568.560

26 hs: $591.303

27 hs: $614.045

28 hs: $636.787

29 hs: $659.530

30 hs: $682.272

31 hs: $705.014

32 hs: $727.757

33 hs: $750.500

Salarios de call center en noviembre.

Operación B

20 hs semanales: $462.354

21 hs: $485.471

22 hs: $508.589

23 hs: $531.707

24 hs: $554.825

25 hs: $577.942

26 hs: $601.060

27 hs: $624.177

28 hs: $647.295

29 hs: $670.413

30 hs: $693.530

31 hs: $716.648

32 hs: $739.766

33 hs: $762.883

Cabe destacar que estos montos no incluyen el adicional del 1% por año trabajado ni el presentismo, los cuales deben sumarse a las cifras remunerativas y no remunerativas correspondientes.

Call Center: cómo se distribuye la suma fija hasta fin de año

Hasta diciembre de 2025, los empleados de call centers continuarán percibiendo la suma fija mensual de $40.000, que complementa los aumentos paritarios.

Así queda el esquema de incrementos acordado entre julio y diciembre:

Julio: 1% + $40.000

Agosto: 1% + $40.000

Septiembre: 1% + $40.000

Octubre: 1% + $40.000

Noviembre: 1% + $40.000

Diciembre: 1% + $40.000

El acuerdo, vigente hasta fin de año, busca acompañar la evolución del costo de vida y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector de contact centers, uno de los rubros más dinámicos en servicios tercerizados y atención al cliente.