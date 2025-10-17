Cuánto gana un trabajador de call center en octubre 2025: el salario que cobra

Los empleados de call center recibirán en octubre de 2025 un incremento salarial del 1%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario vigente firmado entre el gremio y las empresas del sector. Además, junto a sus haberes, percibirán una suma fija de $40.000, en línea con lo pactado en julio por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC).
El acuerdo, rubricado por FAECYS y la CACC, estableció un aumento total del 6%, distribuido en tramos mensuales del 1% desde julio hasta diciembre de 2025. Todos los incrementos son remunerativos y se calculan sobre las escalas básicas correspondientes a junio de 2025. Asimismo, se determinó la entrega de una suma fija mensual de $40.000 hasta fin de año, que también se aplica a los trabajadores con jornada reducida, de forma proporcional.
Las partes firmantes acordaron volver a reunirse en noviembre de 2025 para revisar las escalas básicas, sumas y porcentajes, en función de la evolución económica del país y su impacto en el poder adquisitivo de los empleados del sector.
Cuánto cobra un trabajador de call center en octubre
Con el aumento de octubre y la suma fija incorporada, los trabajadores de call centers percibirán los siguientes montos según su categoría, conforme a la grilla salarial vigente de FAECYS:
- Categoría Mantenimiento: $1.089.380
- Categoría Administrativo: $1.091.636
En tanto, para el personal de Operación, los valores varían según la carga horaria semanal:
Operación A
20 hs semanales: $454.848
21 hs: $477.591
22 hs: $500.333
23 hs: $523.075
24 hs: $545.818
25 hs: $568.560
26 hs: $591.303
27 hs: $614.045
28 hs: $636.787
29 hs: $659.530
30 hs: $682.272
31 hs: $705.014
32 hs: $727.757
33 hs: $750.500
Operación B
20 hs semanales: $462.354
21 hs: $485.471
22 hs: $508.589
23 hs: $531.707
24 hs: $554.825
25 hs: $577.942
26 hs: $601.060
27 hs: $624.177
28 hs: $647.295
29 hs: $670.413
30 hs: $693.530
31 hs: $716.648
32 hs: $739.766
33 hs: $762.883
Cabe destacar que estos montos no incluyen el adicional del 1% por año trabajado ni el presentismo, los cuales deben sumarse a las cifras remunerativas y no remunerativas correspondientes.
Call Center: cómo se distribuye la suma fija hasta fin de año
Hasta diciembre de 2025, los empleados de call centers continuarán percibiendo la suma fija mensual de $40.000, que complementa los aumentos paritarios.
Así queda el esquema de incrementos acordado entre julio y diciembre:
Julio: 1% + $40.000
Agosto: 1% + $40.000
Septiembre: 1% + $40.000
Octubre: 1% + $40.000
Noviembre: 1% + $40.000
Diciembre: 1% + $40.000
El acuerdo, vigente hasta fin de año, busca acompañar la evolución del costo de vida y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector de contact centers, uno de los rubros más dinámicos en servicios tercerizados y atención al cliente.