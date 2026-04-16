Cuánto gana un empleado de McDonald's: el sueldo que cobra en abril

Cuánto cobran trabajadores de MCDonald's

Los trabajadores de cadenas de comida rápida como McDonald's reciben en abril una nueva mejora salarial tras el acuerdo firmado entre la Federación de Pasteleros y la cámara empresaria del sector. La actualización corresponde al convenio colectivo 329/2000 de la rama Servicios Rápidos e incluye aumentos porcentuales y sumas fijas no remunerativas, que se aplican de manera escalonada entre marzo y julio.

Durante abril, el acuerdo establece:

1,9% no remunerativo para todas las categorías

para todas las categorías Suma fija de $50.000 o $55.000, según el puesto

Esto se suma al salario básico vigente de cada categoría.

Cuánto cobran los empleados de comida rápida

Cuánto gana un empleado de McDonald’s en abril

Según la escala oficial del sector, los sueldos para abril de 2026 quedan de la siguiente manera:

Empleado principiante: $983.337 + $50.000 + $18.683

$983.337 + $50.000 + $18.683 Empleado A: $1.046.681 + $50.000 + $19.887

$1.046.681 + $50.000 + $19.887 Empleado B: $1.092.695 + $50.000 + $20.761

$1.092.695 + $50.000 + $20.761 Cajero: $1.159.429 + $50.000 + $22.029

$1.159.429 + $50.000 + $22.029 Líder A: $1.249.347 + $55.000 + $23.738

$1.249.347 + $55.000 + $23.738 Líder B: $1.462.895 + $55.000 + $27.795

$1.462.895 + $55.000 + $27.795 Encargado: $1.502.431 + $55.000 + $28.546

$1.502.431 + $55.000 + $28.546 Cocinero: $1.693.488 + $55.000 + $32.176

$1.693.488 + $55.000 + $32.176 Peón de limpieza: $1.035.526 + $50.000 + $19.675

Salarios comida rápida en abril

Cuánto cobra un empleado inicial

En el caso de un empleado principiante —uno de los puestos más habituales al ingresar en McDonald’s— el ingreso total de abril asciende a:

$1.052.020

Ese valor surge de sumar el básico más la suma fija y el porcentaje acordado.

Jornadas parciales y pago proporcional

El sector de comida rápida tiene una alta proporción de trabajadores con jornada reducida o part time. En el caso de los trabajadores que cumplen jornadas parciales, los salarios se liquidan de manera proporcional a la carga horaria efectivamente trabajada. Además, el incremento salarial acordado repercute en distintos ítems del recibo de sueldo, entre ellos:

Vacaciones.

Horas extras.

Aguinaldo.

Adicionales vinculados al salario básico, como la antigüedad.

De este modo, el salario final puede variar según la situación particular de cada trabajador, su antigüedad en el puesto y la cantidad de horas trabajadas.

Qué pasa en los próximos meses

El acuerdo continúa con nuevas mejoras en mayo y junio, mientras que en julio las sumas no remunerativas se incorporarán al básico, consolidando una nueva escala salarial permanente. De esta manera, los trabajadores de McDonald’s y otras cadenas del rubro mantienen en abril ingresos superiores al millón de pesos en la mayoría de las categorías, con nuevos ajustes previstos para el segundo trimestre del año.