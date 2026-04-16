Cuánto gana un albañil en abril 2026: el salario por día y por hora

Cuánto cobran los albañiles en abril con aumento y bono

Los trabajadores de la construcción reciben en abril de 2026 una nueva actualización salarial tras el último acuerdo paritario firmado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción. El entendimiento estableció aumentos escalonados sobre los básicos y el pago de sumas no remunerativas para marzo, abril y mayo.

En abril rige una suba del 1,9% sobre los salarios vigentes al 31 de marzo, lo que impacta directamente en el ingreso por hora y por jornada de albañiles y demás categorías comprendidas en el Convenio Colectivo 76/75.

Salarios UOCRA: cuánto cobra un albañil por hora en abril 2026

En la Zona A —que incluye Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias— los valores quedaron de la siguiente manera:

Oficial especializado: $6.011 por hora

$6.011 por hora Oficial: $5.142 por hora

$5.142 por hora Medio oficial: $4.752 por hora

$4.752 por hora Ayudante (albañil base): $4.374 por hora

Estos montos corresponden al salario básico de abril, sin contar sumas adicionales.

Cuánto gana por día un albañil

Tomando una jornada habitual de 8 horas, el ingreso diario estimado en Zona A queda así:

Oficial especializado: $48.088 por día

$48.088 por día Oficial: $41.136 por día

$41.136 por día Medio oficial: $38.016 por día

$38.016 por día Ayudante: $34.992 por día

El monto final puede ser mayor según horas extras, viáticos, zona de trabajo o adicionales establecidos por convenio.

Salarios confirmados en abril

Cuánto cobran los albañiles de bono no remunerativo en abril

Además del básico, el acuerdo prevé sumas extraordinarias no remunerativas, pagaderas en dos cuotas quincenales.

Para la Zona A, los valores mensuales son:

Oficial especializado: $99.800

$99.800 Oficial: $91.000

$91.000 Medio oficial: $83.500

$83.500 Ayudante: $78.400

Esto significa que un ayudante albañil cobra el básico más $78.400 extra durante abril.

Cuánto cobra un albañil en abril

Los salarios son más altos en zonas con adicionales regionales.

Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)

Ayudante: $4.877 por hora

Zona C (Santa Cruz)

Ayudante: $8.107 por hora

Zona C Austral (Tierra del Fuego)

Ayudante: $8.747 por hora

Estas diferencias responden al costo de vida y condiciones laborales de cada región.

Cómo sigue la paritaria

El acuerdo vigente alcanza hasta el 31 de mayo de 2026. Además, las partes se comprometieron a volver a reunirse el 20 de abril para analizar nuevas actualizaciones salariales desde junio, según la evolución económica del sector. En abril de 2026, un albañil puede cobrar desde casi $35.000 por día en las categorías iniciales hasta más de $48.000 diarios en puestos especializados, sin contar adicionales y bonos.