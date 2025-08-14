Cuánto cobran los farmacéuticos en agosto 2025

Cuánto cobran los farmaceúticos con aumento

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) cerró un acuerdo salarial que actualiza los ingresos de todas las categorías contempladas en el convenio colectivo 659/13. El entendimiento, que rige desde julio hasta octubre de 2025, contempla incrementos no remunerativos y el pago de un bono trimestral para los empleados del sector, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación.

La negociación alcanza a todas las posiciones dentro de las farmacias: cadetes, aprendices, auxiliares, personal con asignación específica, ayudantes, administrativos y farmacéuticos. Las mejoras se aplicarán de manera escalonada hasta octubre, cuando se concretará la última suba prevista en el acta firmada entre el sindicato y las cámaras empresarias.

Salarios de los farmaceúticos

El salario de un farmacéutico en agosto

Según lo establecido en el nuevo esquema, en agosto un farmacéutico de convenio percibirá:

Sueldo básico : $1.531.966,12

Suma no remunerativa: $66.256,41

Con estos conceptos, el ingreso total mensual alcanza los $1.598.222,53. Este monto no incluye el bono trimestral, que recién se abonará en septiembre y representará un refuerzo adicional. El aumento de agosto marca una mejora importante respecto a julio, cuando la suma no remunerativa había sido de $33.128,21. En un mes, ese adicional se duplicó, lo que se traduce en un incremento directo en el salario de bolsillo.

Si bien el foco está en los farmacéuticos, el acuerdo también actualiza los salarios de las demás categorías:

Cadetes , que representan la categoría inicial, llegarán a un ingreso de $1.053.523,88 en octubre.

Auxiliares y ayudantes percibirán incrementos progresivos en sus básicos hasta octubre.

También se actualizan los valores de conceptos adicionales como bloqueo de título, adicional auxiliar y adicional de farmacéutico, que varían según la función y la formación profesional.

Bonos y próximas actualizaciones

En septiembre, además de mantener el básico de $1.531.966,12 y la suma no remunerativa de $66.256,41, los farmacéuticos recibirán un bono trimestral de $33.128,21, que elevará aún más el ingreso neto.

Para octubre, el sueldo básico se ajustará a $1.598.222,53, consolidando el incremento total previsto en esta etapa paritaria. FATFA adelantó que en el último trimestre del año habrá una nueva revisión salarial para evaluar el impacto inflacionario y evitar una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.