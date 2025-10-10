Cuánto cobran los docentes en octubre 2025: el salario que ganan

Cuánto cobran los maestros en Argentina

Luego del último acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes, las maestras y maestros de grado verán reflejado en sus haberes de octubre un nuevo aumento. El incremento, correspondiente a la segunda parte de la suba del 5% acordada en paritarias, eleva el salario respecto de lo percibido en septiembre.

La propuesta salarial presentada el 12 de agosto de 2025 estableció un incremento total del 5%, a pagarse en dos cuotas iguales. La primera parte (2,5%) se incorporó al sueldo de agosto, mientras que la segunda (2,5%) impacta directamente en los salarios de octubre. Este ajuste no solo alcanza a los docentes de grado, sino también a preceptores, profesores y cargos directivos, además de incluir a los jubilados del sistema educativo provincial. El objetivo del acuerdo es sostener el poder adquisitivo de los docentes frente a la inflación y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones laborales del sector.

Cuánto cobran los docentes bonaerenses

Cuánto cobra una maestra de grado en octubre de 2025

Con la aplicación del segundo tramo del aumento, el salario de los maestros bonaerenses sin antigüedad pasa de $700.000,32 —vigente en agosto y septiembre— a $713.217,16 en octubre. Este monto corresponde a una jornada simple, sin adicionales por antigüedad ni horas extras. En tanto, quienes cuentan con años de servicio perciben un incremento proporcional según los porcentajes establecidos por antigüedad.

Uno de los factores que más inciden en la remuneración docente es la quinta hora, implementada en numerosas escuelas bonaerenses.

Para octubre de 2025, un maestro que recién inicia y trabaja media jornada con quinta hora alcanza un salario de $900.672, mientras que los docentes de jornada completa perciben $1.426.434. Los montos varían según el nivel educativo, el régimen horario y la antigüedad, por lo que los docentes con mayor trayectoria superan esos valores gracias a los adicionales previstos.

Escala salarial docente octubre 2025

La estructura salarial del sector docente bonaerense queda conformada de la siguiente manera:

Maestro de grado sin antigüedad (jornada simple): $713.217,16

Maestro de grado con 5ª hora: $900.672

Maestro de grado jornada completa: $1.426.434

Profesor con 20 módulos: $927.518

Maestro de grado con 10 años de antigüedad: $796.540,74

Preceptor inicial (sin antigüedad): $614.690,23

Preceptor con más de 10 años: $690.296,51

Asimismo, el acuerdo dispone que los docentes jubilados perciban el mismo incremento del 5%, garantizando la actualización de sus haberes en línea con los activos.

Cuánto cobran los maestros en Argentina

El convenio firmado entre el Ejecutivo provincial y los gremios no solo contempla la actualización salarial, sino también una serie de medidas tendientes a mejorar las condiciones laborales del personal educativo.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

Derecho a la desconexión digital: se garantiza el respeto a los horarios laborales y se establecen orientaciones para que directivos y supervisores eviten exigir tareas fuera del horario escolar.

Asistencia escolar y cuidado parental: se elaborarán nuevas pautas para asegurar que la asistencia diaria no afecte derechos básicos vinculados al cuidado familiar.

Estas disposiciones buscan equilibrar la carga laboral, modernizar las pautas de trabajo y fortalecer el bienestar docente en el sistema educativo bonaerense.