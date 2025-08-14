Cuánto cobra un empleado de turismo en agosto 2025: el salario que cobra

Empleados de turismo con aumento.

El salario de los empleados del sector turismo no tendrá variaciones en agosto respecto a julio, pero sí se producirá un cambio importante: los incrementos no remunerativos otorgados el mes anterior pasarán a incorporarse al sueldo básico, lo que impactará en el cálculo de otros ítems como antigüedad, presentismo, viáticos y adicionales.

Esta actualización surge del acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), en el marco del convenio colectivo 547/08. Según lo pactado, el salario básico incorpora un aumento total del 5,4%, que en julio se había pagado en tres tramos no remunerativos y ahora pasa a ser remunerativo.

Cuánto cobra un empleado de turismo.

Empleados de turismo: el salario básico y los adicionales en agosto

En julio, un empleado de turismo cobraba:

Básico: $1.042.458

Suma no remunerativa: $17.089

Suma fija: $40.000

Total: $1.099.547

A partir de agosto, esos $40.000 fijos y los montos no remunerativos pasan al básico, que se ubicará entre $1.048.000 y $1.050.000, dependiendo de la categoría del trabajador.

Sobre este monto se calculan los adicionales establecidos por convenio:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado, aplicado sobre el total de las remuneraciones.

Presentismo: beneficio proporcional según asistencia y puntualidad.

Para ponerlo en contexto, en junio de 2025 el adicional por antigüedad representaba alrededor de $18.000 por cada año de servicio. Con el nuevo básico de agosto, ese valor aumentará en la misma proporción.

Salarios empleados de turismo agosto.

El último acuerdo firmado tenía vigencia hasta julio y contemplaba una cláusula de revisión. Esto significa que FAECYS y FAEVYT volverán a reunirse entre agosto y septiembre para analizar un nuevo ajuste si la inflación sigue en alza.

Empleados de Comercio: cuál es el sueldo de agosto

Tras varios meses de negociaciones y reuniones con las cámaras empresarias, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó el nuevo acuerdo salarial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) para el período julio-diciembre de 2025. Se trata de la paritaria del sindicato más grande del país, que alcanza a más de un millón de trabajadores.

El entendimiento establece un incremento salarial total del 6% sobre el salario básico vigente en junio, distribuido en cuotas mensuales del 1% no acumulativo. Además, se incorpora una suma fija no remunerativa de $40.000 por mes hasta diciembre, que pasará al básico a partir de enero de 2026. Este adicional deberá computarse para el cálculo de aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones y horas extra.

El acuerdo, alcanzado a fines de julio entre el gremio que lidera Armando Cavalieri y las cámaras CAC, CAME y UDECA, contempla la siguiente aplicación:

Agosto : 2% sobre el básico de junio + $80.000 (incluye retroactivo de julio y agosto).

Septiembre : 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Octubre : 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Noviembre : 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

El esquema rige tanto para jornada completa como para media jornada en forma proporcional, y prevé una cláusula de revisión en noviembre para evaluar la situación económica y ajustar si fuera necesario.