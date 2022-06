Planes Sociales: el proyecto que une a La Cámpora con Patria Grande en medio del conflicto

Estaría centralizado en la Anses y no tercerizado a través de los movimientos sociales, como había criticado Cristina Kirchner. Andrés Larroque lo presentó en la Cámara de Diputados bonaerense junto con el referente del Frente Patria Grande.

En medio de la polémica por la tercerización de los planes sociales que disparó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su discurso del último lunes, La Cámpora impulsa la creación de un Salario Básico Universal junto con el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, que se ejecutaría de manera centralizada a través de la Anses.

"Las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, sobre todo las mujeres que son las más explotadas", afirmó Cristina durante el plenario de la CTA de los Trabajadores que encabezó en Avellaneda por el Día de la Bandera.

El proyecto, que fue introducido por Itai Hagman, del Frente de Todos, en la Cámara de Diputados en mayo pasado, establece que "El SALARIO BÁSICO UNIVERSAL (SBU) deberá ser solicitado ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) conforme el procedimiento que determine la reglamentación", lo que evitaría que sea asignado a los movimientos sociales para que estos luego los distribuyan entre los beneficiarios, tal como criticó el lunes la Vicepresidenta.

El monto que propone entregar es "equivalente a la Canasta Básica Alimentaria, que según el último informe del Indec, de abril pasado, equivale a $13.763. Según sus fundamentos, tendría un alcance aproximado de 9 millones de beneficiarios, un universo similar al que obtuvo el IFE en 2020. También "estima un costo fiscal anual bruto de 2,1% del PIB, lo que equivale a aproximadamente $1,5 billones de pesos, a valores de 2022".

El Salario Básico Universal que impulsan Grabois y Larroque

En mayo pasado, el proyecto fue presentado en Diputados por los referentes del Frente Patria Grande de Grabois. Junto a Hagman, estuvieron los diputados Natalia Zaracho y Federico Fagioli. “Hoy no se reconoce como debería el valor del esfuerzo de millones de trabajadores de la economía popular y de las tareas del cuidado. Esta medida podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día. Sería un avance muy importante”, argumentó en ese momento Zaracho, también cartonera.

La iniciativa del Frente Patria Grande sí obtuvo el aval de La Cámpora. El 15 de junio, fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerense por Grabois y Andrés Larroque, secretario General de la organización que responde a Cristina Kirchner y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. “Se dice que falta trabajo, y no es así: trabajo sobra, el problema es que el mercado no lo remunera. La discusión es cómo logramos que el mercado lo pague o que el Estado supla esa falencia”, afirmó Larroque durante esa exposición para respaldar el proyecto.

Sin embargo, los dichos de Cristina del lunes, quien reclamó además que el Estado reduzca la cantidad total de planes, generaron resquemor entre los referentes de los movimientos sociales, lo que incluyó a Grabois, habitualmente cercano al kirchnerismo. "La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy habia un par ¿no? Unidad y debate. Me va.", manifestó el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Twitter.