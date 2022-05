Los precios de la soja y el trigo disponibles retrocedieron en Rosario

Las cotizaciones de la soja y el trigo disponibles finalizaron hoy con bajas de $270 y US$ 10, respectivamente, en el comienzo de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz con descarga hasta fin de mes cotizó sin cambios.

La soja con descarga disponible y para las fijaciones de mercadería se negociaron a $ 50.000, una baja de $ 270 respecto al viernes. Asimismo, los ofrecimientos nominados en moneda extranjera se mantuvieron sin cambios en US$ 420 únicamente para las fijaciones.

En tanto, por trigo con entrega disponible y para la entrega contractual se ofrecieron US$ 360 por tonelada, una baja de US$ 10 respecto a la jornada previa; mientras que la descarga en junio cayó US$ 5 hasta los US$ 365; y por la entrega en agosto se ofrecieron US$ 370 por tonelada.

En tanto, las entregas correspondientes al segmento noviembre-enero de 2023 escalaron hasta los US$ 335 por tonelada, una suba de US$ 5 en todos los casos.

Por otro lado, el maíz con descarga hasta el 30 de mayo se mantuvo en US$ 270 por tonelada; la entrega contractual se negoció a US$ 265, un descenso de US$ 5 entre ruedas; y junio cayó hasta los US$ 260, US$ 10 por debajo de la jornada previa.

Luego, el tramo con entrega entre julio y diciembre también se ubicó en US$ 260, resultando en mermas de US$ 5 para todos estos meses.

Finalmente, se presentaron ofrecimientos para el cereal de cosecha tardía, cerrando en US$ 230 para la entrega entre junio y julio del 2023.

Por último, el girasol con entrega de mercadería entre mayo y junio se mantuvo a US$ 600 por tonelada y las entregas entre diciembre y marzo de 2023 se ubicaron sin cambios en US$ 450.

Con información de Télam