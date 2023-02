Cierre de semana con cotizaciones estables entre los principales granos en el mercado local

El mercado de granos de Rosario cerró la semana sin grandes novedades, con un nivel de actividad que se mantuvo en línea con lo observado en las jornadas previas.

El mercado de maíz concentró el mayor interés, con cotizaciones estables entre ruedas y un leve descenso en el número de compradores; el trigo volvió a quedar vacante; y la soja, con un dinamismo acotado, sostuvo los valores registrados en la anterior rueda.

En la jornada, el maíz registró un breve recorte en el número de compradores activos y un amplio abanico de posibilidades de entrega, mientras que las propuestas de compra se mostraron estables.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por el cereal con descarga inmediata se ofrecieron US$ 260 la tonelada, mismo valor que en la anterior jornada, al tiempo que la entrega contractual también se volvió a ubicar en US$ 260.

Con relación al maíz de la próxima campaña comercial, el segmento febrero-marzo se sostuvo en US$ 260 la tonelada, con abril y mayo alcanzando los US$ 255 y US$ 250 respectivamente, al igual que el jueves.

Por el cereal de cosecha tardía, junio sostuvo su valor en US$ 230 la tonelada, en tanto que la entrega en julio alcanzó los US$ 225 y agosto US$ 215, sin variaciones de precio en ambas posiciones.

Por su parte, la soja cerró la rueda del viernes con pocos cambios: un discreto número de oferentes ofreciendo condiciones para la adquisición de mercadería y precios estables respecto del jueves.

De esta forma, por soja con descarga inmediata, entrega contractual y para las fijaciones, se ofrecieron de manera abierta $72.000 la tonelada, sin cambios entre ruedas, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el mercado de girasol y ante un incremento marginal en la cantidad de participantes, no hubo variaciones en los valores ofrecidos.

Por la oleaginosa con descarga hasta el 28 de febrero se ofrecieron nuevamente US$ 390 la tonelada, con la descarga en marzo también alcanzando los US$ 390.

En cuanto al sorgo, hubo ofrecimientos estables entre jornadas.

De eta forma, la oferta por la mercadería disponible y para la entrega entre febrero y marzo arribó a US$ 265 la tonelada, con el tramo abril-julio sosteniendo su valor en US$ 270.

En la jornada de hoy no se registraron ofrecimientos abiertos por trigo ni cebada.

Con información de Télam