Roberto Cicciola, de CAEM: "Argentina no está produciendo prácticamente nada"

En diálogo con El Destape AM 1070, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, analizó la situación dentro del rubro minero y trazó un panorama dual: mientras la minería de cantera sufre un parate histórico debido a la parálisis de la obra pública, la industria se prepara para una transformación tecnológica que promete exportaciones de cobre recién para el inicio de la próxima década.

El freno a la obra pública y la crisis en la minería de cantera

El sector minero no es ajeno a la recesión económica que atraviesa la Argentina. Según Cacciola, la cara más visible de esta crisis se encuentra en la minería de cantera, responsable de los insumos básicos para la construcción y la infraestructura nacional. "La minería de cantera, que depende de la obra pública, no la está pasando bien", sentenció el directivo de la CAEM, vinculando directamente la falta de proyectos estatales con la caída del empleo y la producción en el sector.

El diagnóstico del empresario fue contundente respecto al nivel de actividad actual: "Argentina hoy no está produciendo prácticamente nada" en este segmento específico, lo que genera una señal de alarma para las economías regionales que dependen de la extracción de áridos y minerales no metalíferos.

La promesa del cobre: ¿Por qué Argentina debe esperar a 2031?

Uno de los puntos más sensibles de la agenda minera es la explotación de cobre, un mineral crítico para la transición energética global. A pesar del potencial geológico del país, la realidad operativa es hoy deficitaria. "No tenemos ningún proyecto de cobre" en fase de producción activa actualmente, admitió Cacciola.

Sin embargo, el titular de la cámara minera proyectó una hoja de ruta para la recuperación de este mercado estratégico. La expectativa de la CAEM es que, tras los procesos de inversión y construcción de infraestructura necesarios, Argentina pueda volver a exportar cobre recién en 2031. Para alcanzar este objetivo, Cacciola destacó que "la importación de bienes de capital va a ser significativa", subrayando la necesidad de tecnología avanzada que hoy no se fabrica en el territorio nacional.

Mitos y realidades sobre la renta minera

Frente a los cuestionamientos históricos sobre cuánto dejan las empresas multinacionales en el país, Cacciola defendió el impacto económico de la actividad formal. El directivo aseguró que, entre salarios, proveedores locales, impuestos y cánones, "el 85% de las ganancias quedan en el país".

Asimismo, buscó desmitificar el impacto ambiental de las operaciones modernas comparándolas con otras industrias pesadas. "La minería formal es una de las actividades más blandas del mundo", afirmó, haciendo hincapié en los protocolos de control y la trazabilidad que rigen sobre las empresas nucleadas en la cámara.