Por la reforma laboral cambian los recibos de sueldos: así será el nuevo modelo

Los cambios que impulsó el Gobierno para los recibos de sueldo.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, oficializó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, introduciendo un cambio significativo en el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo. Con la incorporación del inciso j), el recibo de sueldo dejó de ser un simple comprobante para convertirse en una hoja detallada del costo laboral.

Según el gobierno, el cambio busca transparentar la diferencia entre lo que una empresa invierte en un puesto de trabajo y lo que el empleado recibe realmente en mano. Así, el recibo deberá mostrar no solo los haberes, sino también un desglose completo de las contribuciones patronales que antes permanecían ocultas para el trabajador.

Entre esos conceptos ahora visibles se encuentran los pagos al SIPA (jubilación), PAMI, asignaciones familiares, obra social, la cuota de la ART y el seguro de vida obligatorio. Este nivel de detalle pretende que el trabajador entienda el peso económico total que implica su empleo registrado.

Cómo será el nuevo recibo de sueldo

La reglamentación plantea un nuevo orden de lectura del recibo: comienza con el costo laboral total, desde donde se descuentan las contribuciones que asume la empresa para llegar a la remuneración bruta. Luego se aplican los aportes retenidos al trabajador y finalmente se muestra el monto neto a cobrar, expresado tanto en números como en letras, para facilitar su comprensión.

Además, la Autoridad de Aplicación tiene la facultad de incluir nuevos conceptos para reflejar con mayor precisión el peso económico de cada puesto. Uno de los temas más polémicos es la posible incorporación de los aportes a fondos de cese en ciertos convenios, un punto que ha generado debates intensos entre cámaras empresarias y sindicatos debido al impacto que podría tener en las indemnizaciones.

Para facilitar la adopción de esta modalidad, el Gobierno implementó la firma electrónica y formatos digitales estandarizados. La idea es que el recibo de sueldo funcione como una herramienta que permita al trabajador comparar ofertas laborales y convenios colectivos con mayor claridad y transparencia.

En ese sentido el ministro Federico Sturzenegger destacó que esta transformación convierte al recibo en una “hoja de costos” que ayudará a los ciudadanos a entender mejor la carga impositiva y previsional y sostuvo que así se busca promover una relación laboral más informada y basada en datos concretos sobre la inversión real de las empresas.