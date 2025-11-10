En el programa "La Letra Chica", que se emite por el canal IP conducido por Juan Pablo Godoy Vélez, abogados laboralistas pusieron la lupa en la reforma laboral que impulsa Javier Milei en la Argentina. ¿Qué va a pasar con las indemnizaciones por despido? ¿Es el fin de las horas extras? ¿Cómo será el pago de los salarios a partir de ahora?